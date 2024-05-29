矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷 工程師殺妻凶宅5月18日上市引起華人 社會關注，沒想到才過了短短九天就賣出，買方是印度裔人士。消息一出，又引發大批華人熱議，驚嘆矽谷房市熱到連凶宅都還要加價20萬元，真的太驚人了。

從5月27日的購房網站上可以查到，這處物業的狀態已經從待售變成「進入交易流程（pending）」，表示已經有買家出價，並且賣家已經接受這個價格。消息人士指出，購房者為印度裔人士，並且加價了20萬元，達到成交價232萬元左右，並表示不介意發生過凶案。業內人士認為，這個價格相較於周邊同等條件的房屋，應該還是低了大約30萬元左右。

房子3年內或可出租

房屋經紀曾透露，房屋上市後，詢問房屋訊息和調閱房屋資訊文件的人很多。矽谷許多華人熱議，大家除了驚嘆矽谷房市熱度，連凶宅也可以快速賣出之餘，也感嘆印巴族裔人士的生死觀十分豁達，不像華裔比較介意。

有人推測買家心裡，認為凶宅訊息只需要透露三年，三年內房子可以出租或當Airbnb使用。三年後再重新上市，價格就不再受到影響，從投資角度來說是非常合算的。

但也有人開始質疑，賣房所得是否會用來支付殺妻嫌犯陳立人的高昂律師費；另根據加州 法律，房屋是陳立人與亡妻的共同財產，也有人討論于軒一的父母是否能拿到售房款等問題。

家具仍有殘留血漬

在凶宅上市可以看房的九天內，也有華人利用這一機會進入到凶宅內部參觀。有細心人士發現，房屋內部雖然做了清潔，但如果仔細檢查，案發房間內衣櫃門框上還是可以看到一些濺灑上去的血漬，廚房和客廳的連接處門框和地板上還有噴射的點狀血漬未清理乾淨；牆壁上也有幾處明顯的修補痕跡，甚至還殘留了一些警察取證時做的標籤。

與此同時，關於于軒一遺產的民事訴訟也在進行中，已分別在4月15日和5月23日進行了兩場聽證會。

根據聖他克拉拉縣高等法院的紀錄，民事訴訟原告為Xin Zhang，案件相關各方包括死者于軒一、配偶陳立人，還有索賠方摩根大通銀行。推測是于軒一的父母原告，因為房貸斷供，銀行也提出索賠。

法庭紀錄還顯示，陳立人本案代理為Leon E. Jew，而原告代理是同屬灣區一家律師事務所的兩位律師，分別是楊千里（Qianli Yang）和原田（Reid Haruyuki Harada）。其中，楊千里出生於中國，畢業於柏克萊加大法學院，擁有加州和紐約律師執業資格。

Leon E. Jew的LinkedIn網頁顯示，他屬於灣區祝良大易律師事務所（DAHYEE LAW GROUP），本科畢業於山東科技大學。