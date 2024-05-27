祈福騙局節日期高發 官員提醒民眾防詐

地檢處警察局表示，會將祈福詐騙繩之以法。（記者李怡╱攝影）

舊金山 居民慶祝國殤日長周末假期之際，舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）、代表日落區的市議員殷嘉立（Joel Engardio）、警察局及東北醫療中心聯合發表聲明，呼籲民眾防祈福黨（金光黨）詐騙事件。並在安老自助處日落區長者中心舉辦「詐騙認知與預防工作坊」，防止長者等弱勢群體繼續成為詐騙受害者。

謝安宜表示，祈福騙局在節日期間高發，地檢處已與多個社區組織發起宣傳活動。

殷嘉立表示，祈福黨騙局主要針對華裔 長者。自今年初，日落區Taraval警局已接到28起案件，12名受害人為亞裔 ，損失金額超過76萬元，其中一人就損失了20萬。被騙的受害人年齡從20歲至90歲，女性居多。除了祈福黨以外，還有電話詐騙及網絡詐騙等等。

謝安宜指出，祈福騙局本質上是誘餌和轉換計畫，主要針對只會説一種語言的華裔女性。犯罪者聲稱可以解除詛咒、疾病或鬼魂。騙子提出要舉行「净化」或「祝福」儀式。其中必須「祝福」現金和貴重物品。在祝福儀式期間，受害者的貴重物品會被交換。

謝安宜建議，在居民們想要向陌生人遞出錢財之前，先和家人商量。如果感覺自己即將受到詐騙，就應馬上離開，撥打911報警。除此之外，出門的時候盡量和人結伴出行，注意那些對展現奇怪興趣的陌生人。執法部門將盡一切努力將此類詐騙者繩之以法。

日落區警察局呼籲居民，謹防與陌生人交談，學會識別以騙取信任為目的的寒暄，更不要輕易相信陌生人，以及特異功能等說辭。

安老自助處也與市府警局和地檢處合作，幫助長者防止受騙，並為到場的每位長者發送外展傳單，並提醒大家：「提防陌生人，與陌生人保持距離，不要相信街上搭訕的人，更不要帶陌生人到銀行提款。若決定從銀行提取現金或是金飾前，要讓家人知道，如遭遇騙局應及時向身邊人或是子女求助。」