我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

胡佛研究所邀請 前國科會主委吳政忠談台美科技關係

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
前台灣國科會主委吳政忠（中）與國科會科國處處長葉至誠（右）、科長張雅惠（左）合影。（記者孫愛薇／攝影）
前台灣國科會主委吳政忠（中）與國科會科國處處長葉至誠（右）、科長張雅惠（左）合影。（記者孫愛薇／攝影）

在台美科技交流日趨緊密之際，前台灣國科會主委吳政忠獲邀史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）就台美雙方科學與技術做演說，同時也受邀參與美國晶片與科學法的閉門會議，以台灣半導體產業做分享。

5月20日甫卸任國科會主任委員吳政忠說道，這次來訪的時機剛好卡在卸任後，但在卸任前已收到胡佛研究所的邀請，這是一個為台灣發聲的機會。接著提到，近年台灣在國際的能見度非常高，他在德國法國見到了該國的科技部長，並簽署了部會層級的科學與技術合作協議。

吳政忠說明這次美國晶片法案閉門會議，美國政策會先與外面的智庫做一個討論與修正，會議中會有美國的官員、胡佛研究所學者、甚至其他國家的專家一起討論。

自美國國會在2022年核准晶片與科學法，用於增加與鞏固美國晶片的製造能力，以527億美元補貼金在研發製造上，從而提高美國國內半導體生產力。

他在會議中，分享台灣政府提供半導體產業的協助，並非是單以補貼金的方式扶植產業，而是為產業準備土地以及科技人才，台灣從IC設計到封裝測試整個供應鏈超過1200家公司，這是一個產業生態圈，必須要有優秀的人才進來，呼籲美國要全球合作。

談到胡佛研究所對於台美科技交流進展，目前最關心的是520賴清德總統就任後，台灣在整個地域上的關係影響是否有變動，吳政忠在演說中表示，不會有任何變動，並且台灣的IC設計、晶片、生成式人工智慧與晶圓運算等等高科技能力，都將呈現百花齊放，將台灣的科技研發設計能力，影響到各行各業中。

吳政忠最後表示，未來的科技不只是科技，還有地緣政治。台灣的晶創計畫就是要讓各行各業都參與進來，要有人文進來，在科技的人才裡面，說故事的能力是需要加強。科學與技術、人文與科學、人文社會科學成為重要的項目，吳政忠在任內將「人文及社會科學研究發展處」的資源增加許多，讓該處參與每個大的專案。

前台灣國科會主委吳政忠（左）與科教發展及國際合作處處長葉至誠（右）於聖他克拉拉市...
前台灣國科會主委吳政忠（左）與科教發展及國際合作處處長葉至誠（右）於聖他克拉拉市舉行記者會。（記者孫愛薇／攝影）

晶片 史丹福大學 賴清德

上一則

聖市改合約 與49人隊訴訟和解

下一則

台灣日賽前活動 表演團抵美訪矽谷

延伸閱讀

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來
馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗
美國華人婦女聯合會30周年慶典 堅持社區服務奉獻愛心

美國華人婦女聯合會30周年慶典 堅持社區服務奉獻愛心
區域緊張局勢升高 美舉行環太平洋軍演 日菲等29國參加

區域緊張局勢升高 美舉行環太平洋軍演 日菲等29國參加
五角大廈宣布 美中防長下周新加坡會談

五角大廈宣布 美中防長下周新加坡會談

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19
金州勇士隊當家明星柯瑞買下的小樓位置。 (谷歌地圖)

勇士柯瑞850萬元買樓 將改建企業總部

2024-05-19 02:15
新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

2024-05-23 18:16

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」