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紐森欲砍白卡針灸醫療報銷 華裔社區代表、患者、議員集會抗議

記者李怡／舊金山報導
民選官員與民眾聚集在花園角廣場反對紐森削減針灸醫療預算。（記者李怡╱攝影）
民選官員與民眾聚集在花園角廣場反對紐森削減針灸醫療預算。（記者李怡╱攝影）

東北醫療中心(NEMS)、華裔社區代表與針灸患者23日在舊金山華埠花園角廣場集會，反對加州州長紐森（Gavin Newsom）削減加州預算中的針灸醫療福利

民選官員與民眾聚集在花園角廣場反對紐森削減針灸醫療預算。圖為佩斯金發言（記者李怡...
民選官員與民眾聚集在花園角廣場反對紐森削減針灸醫療預算。圖為佩斯金發言（記者李怡／攝影）

最新的州預算提案稱，將把針灸從低收入醫療白卡（Medi-Cal）報銷中砍掉。預計此提案最快將於6月1日實行，引發了針灸患者和華裔社區的強烈反對和不滿。

東北醫療服務政府事務總監JessicaHo表示：「州長知道亞太裔社區依針灸療法。在亞太裔歷史文化月內計畫取消針灸，有相當的針對性。這也這說明，華裔社區長期存在醫療資源不足的情況。NEMS自2017年開始提供針灸服務以來，已服務了超過2萬3000名患者，其中90%依賴Medi-Cal。」

西增區68歲華裔居民張蔓薇患有殘疾和慢性關節炎疼痛，是NEMS的病患。她說，她的身體疼痛情況很嚴重，作為住在公屋內低收入殘疾人，她每月2到4次針灸治療。因包含在Medi-Cal福利中，前兩次治療全免費，後面兩次個人支付15元。

她說，是針灸救了她的命。之前因出車禍致殘的雙腿疼痛難忍，吃西藥止痛藥劑量過大，胃部都已潰爛。關節炎的疼痛讓她的手臂無法抬起，是針灸療法改善了疼痛和讓她的雙臂可以舉起。

張蔓薇碩，這麼有效且低成本的醫療為什麼要削減？如果到了藥物成癮的階段，對醫療資源的占用將會更多。州長的這一提案是因小失大，也讓華裔社區傷心絕望。

紐森在本月初發布了修訂後的2024-25加州預算，透過削減部分支出（包括Medi-Cal下的醫療保健項目）來彌補數百億元財政虧空，並決定削減針灸在Medi-Cal的報銷福利，

紐森辦公室的聲明表示，州長不得不削減他早前支持的多項預算。削減針灸報銷福利預計每年將節省約540萬元。紐森此項提案只是為了平衡預算。

當天多位民選官員代表到場支持華裔民眾。舊金山市議會議長佩斯金(AaronPeskin)表示：「針灸對我個人很有幫助，針灸對於華裔社區是不可取代的需求。」他會在下一次的市議會中提案，督促州立法者恢復針灸療法報銷福利。」

州眾議員丁右立(PhilTing)是2016年恢復Medi-Cal針灸福利的主要支持者和推動者。他向本報表示，雖然理解目前面臨的財政困難，但他更擔心削減這項福利，會給每天依靠針灸治療止痛的低收入和醫療資源不充足的患者造成更深遠的負面影響。

市議員殷嘉立向本報表示，日落區的許多居民依靠針灸來緩解慢性疼痛。削減針灸資金是短視行為，從長遠來看它並不會省錢。針灸是一種經濟有效的治療方法，可以幫助控制症狀，讓患者無需依賴昂貴且令人上癮的藥物。針灸應被視為重要的治療方法。

華裔 福利 低收入

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