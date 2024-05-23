新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

一組被稱為「FLiRT」新冠病毒變種出現，可能是近來導致新冠病例上升的原因之一。

柏克萊加大傳染病與疫苗 學榮譽臨床教授斯瓦茨伯格(John Swartzberg)指出，病例上升的兩大因素，是FLiRT變種病毒 傳染性增加，以及民眾免疫力降低。他表示，兩個原因結合、導致另一波新冠感染，這是在加州、美國國內與國際上看到的情況。

舊金山紀事報報導，疾病防治中心(CDC)模型顯示，新冠病毒感染不僅在加州增加，並且在阿拉斯加州 、亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、夏威夷州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、俄勒岡州、德州、華盛頓州及華府，新冠病例皆在增加當中。

本周，英國、新加坡與全球其他地區也通報新冠感染人數，急遽增加。

根據CDC最新數據，FLiRT變種病毒KP.2與KP.1.1，現已超過病毒母體JN.1，成為美國主要omicron變種病毒，占全美感染新冠病例的三分之一以上。

病例增加同時，加州新冠住院治療與死亡人數預期也將開始自歷史低點開始上升，其中包括4月2日沒有新冠死亡病例紀錄的一日。

斯瓦茨伯格強調，儘管病例增加，但值得注意的是，上升是從低點開始。目前仍處於一個非常好的位置。

FLiRT變種病毒的突變，可能會增強感染能力，因為從先前染疫或疫苗接種中獲得的免疫力，會隨著時間推移而減弱。然而，CDC表示，沒有證據表明，KP.2和KP.1.1會導致更嚴重病症。

約翰霍普金斯大學分子微生物學與免疫學教授佩柯斯(Andy Pekosz)也表達相同觀點。他指出，針對症狀而言，並未發現變種病毒有任何不同之處，經過多年的疫苗接種與感染，大部分能更佳抵抗感染，無需過多擔憂嚴重疾病。

雖然CDC上月不再要求各州報告新冠入院情況，並逐步取消了過去四年來、追蹤疫情狀況的最可靠指標之一，但將持監測廢水、檢測陽性率，隨著秋天靠近，也將監測新冠病毒致死情況。

斯瓦茨伯格表示，不再期待這種病毒會消失。而是希望它會像流感一樣，並且發展出季節性。但是，目前還未到那個程度。秋季疫情將取決於選擇的疫苗，以及當時正在處理問題程度。

食品暨藥物管理局(FDA)顧問將於6月初召開會議，確定即將推出的秋季疫苗配方，預計將針對JN.1與其後繼變種，包括FLiRT變種病毒。

不過，挑戰是如何鼓勵接踵。去年秋天，僅有22%成年人接種針對omicron次變種XBB.1.5的最新疫苗，導致有越來越多人容易遭到感染。佩柯斯表示，病毒傳染仍對脆弱族群發生影響，包括老年人、免疫功能低下與環有其他繼發性疾病者，當新變種病毒導致病例增加時，每個人都能在保護高風險族群方面，發揮積極作用。