我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

屋崙1.05億出售體育場一半股份 有利未來開發數千單元可負擔住房

記者劉先進 ／屋崙報導
1962年建設的屋崙-阿拉米達縣體育場擁有輝煌曆史，曾是三家美國職業一級球隊的主場。（記者劉先進╱攝影）
1962年建設的屋崙-阿拉米達縣體育場擁有輝煌曆史，曾是三家美國職業一級球隊的主場。（記者劉先進╱攝影）

屋崙市長盛桃22日宣布一項暫定協議，將屋崙-阿拉米達縣體育場（Oakland-Alameda County Coliseum）一半的股份，以至少1.05億的價格，出售給私人發展商非裔體育娛樂集團（African American Sports & Entertainment Group）。市府認為，該協議有利於未來開發數千單元可負擔住房，預計可負擔房項目占全部住房的25%；同時增加戶外空間，保留體育場作為東灣重要的娛樂中心。

市長盛桃說，這項協議，讓大家走上更公平、更具韌性的屋崙之路。（記者劉先進╱攝影）
市長盛桃說，這項協議，讓大家走上更公平、更具韌性的屋崙之路。（記者劉先進╱攝影）

屋崙市和阿拉米達縣平分體育場股份。屋崙出售持有的50%股份，還需通過市議會批准。屋崙將在未來兩個財政年度內使用這筆出售資金。市行政官辦公室估計，其中約6000萬可用於縮小今年的財政赤字。運動家職棒隊（A's）在2019年以8500萬購買阿縣持有的另一半股份，仍在還款中。這使得開發這片112英畝土地的計畫變得頗為複雜。這一計畫仍有可能落空，要等待9月開庭的相關訴訟案的判決結果。加州非營利性環境健康和正義組織更好環境社區（Communities for a Better Environment）聲稱，縣政府和運動家方面在銷售協議中忽視加州強制性的剩餘土地法案，發起訴訟。

此外，非裔體育娛樂集團還在與運動家談判交易，希望買回這一半股份。去年，運動家拒絕該集團1.15億的出價。

1962年建設的體育場擁有輝煌歷史，曾是三家美國職業一級球隊的主場，包括運動家，突襲者美式足球隊（Raiders）和NBA金州勇士隊，其中勇士的王朝在此奠定，在該體育場的最後四年，奪得三次冠軍。但勇士2019年遷往舊金山大通中心，突襲者遠走拉斯維加斯。運動家也將搬到賭城。由於在拉斯維加斯建造的新主場還需數年建成，其在屋崙體育場的租約今年底到期，和市府談判未能達成一致，運動家決定下賽季暫時搬遷到沙加緬度的一個球場。

盛桃說，幾十年來，人們一直承諾為社區開發體育場。民選官員、投資者來了又走，但開發計畫一直被推遲。與此同時，為幾代人的生活和健康投資的機會也被擱置。

盛桃說，致力於為社區帶來新的投資，促進經濟增長，建設迫切需要的可負擔房，為屋崙人投資就業機會。確保項目成為歷史上投資不足地區積極變化的催化劑。「這項協議讓我們走上更公平、更具韌性的屋崙之路。」

阿縣擁有一半場地股份，如何聯合開發？非裔體育娛樂集團創始人博比特（Ray Bobbitt）說，體育場是一個不可分割的權益，其目標是透過合作協議或購買另一方的權益來展開後續步驟。關於該集團與運動家的談判，他個人還處於保密協議之下，不能過多透露。「我們正在進行健康的談判，並朝著積極的方向發展。目標顯然也是能夠得到另一半的場地。」

屋崙 投資 勇士

上一則

紅木城金屬回收廠大火 毒煙瀰漫灣區

下一則

史上最大最精密相機秘密離開舊金山 安抵智利山上

延伸閱讀

屋崙男銷贓被盜商品 地檢處起訴

屋崙男銷贓被盜商品 地檢處起訴
「價值萬元珠寶被偷」 屋崙小區6周3起入室盜竊

「價值萬元珠寶被偷」 屋崙小區6周3起入室盜竊
涉暴力重罪嫌犯 屋崙警將追捕

涉暴力重罪嫌犯 屋崙警將追捕
東北大學屋崙校區校警 將巡邏華埠

東北大學屋崙校區校警 將巡邏華埠
屋崙運動家隊收購阿縣一半體育場 社區憂心

屋崙運動家隊收購阿縣一半體育場 社區憂心

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心