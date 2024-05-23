屋崙1.05億出售體育場一半股份 有利未來開發數千單元可負擔住房

1962年建設的屋崙-阿拉米達縣體育場擁有輝煌曆史，曾是三家美國職業一級球隊的主場。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市長盛桃22日宣布一項暫定協議，將屋崙-阿拉米達縣體育場（Oakland-Alameda County Coliseum）一半的股份，以至少1.05億的價格，出售給私人發展商非裔體育娛樂集團（African American Sports & Entertainment Group）。市府認為，該協議有利於未來開發數千單元可負擔住房，預計可負擔房項目占全部住房的25%；同時增加戶外空間，保留體育場作為東灣重要的娛樂中心。

市長盛桃說，這項協議，讓大家走上更公平、更具韌性的屋崙之路。（記者劉先進╱攝影）

屋崙市和阿拉米達縣平分體育場股份。屋崙出售持有的50%股份，還需通過市議會批准。屋崙將在未來兩個財政年度內使用這筆出售資金。市行政官辦公室估計，其中約6000萬可用於縮小今年的財政赤字。運動家職棒隊（A's）在2019年以8500萬購買阿縣持有的另一半股份，仍在還款中。這使得開發這片112英畝土地的計畫變得頗為複雜。這一計畫仍有可能落空，要等待9月開庭的相關訴訟案的判決結果。加州非營利性環境健康和正義組織更好環境社區（Communities for a Better Environment）聲稱，縣政府和運動家方面在銷售協議中忽視加州強制性的剩餘土地法案，發起訴訟。

此外，非裔體育娛樂集團還在與運動家談判交易，希望買回這一半股份。去年，運動家拒絕該集團1.15億的出價。

1962年建設的體育場擁有輝煌歷史，曾是三家美國職業一級球隊的主場，包括運動家，突襲者美式足球隊（Raiders）和NBA金州勇士 隊，其中勇士的王朝在此奠定，在該體育場的最後四年，奪得三次冠軍。但勇士2019年遷往舊金山大通中心，突襲者遠走拉斯維加斯。運動家也將搬到賭城。由於在拉斯維加斯建造的新主場還需數年建成，其在屋崙體育場的租約今年底到期，和市府談判未能達成一致，運動家決定下賽季暫時搬遷到沙加緬度的一個球場。

盛桃說，幾十年來，人們一直承諾為社區開發體育場。民選官員、投資 者來了又走，但開發計畫一直被推遲。與此同時，為幾代人的生活和健康投資的機會也被擱置。

盛桃說，致力於為社區帶來新的投資，促進經濟增長，建設迫切需要的可負擔房，為屋崙人投資就業機會。確保項目成為歷史上投資不足地區積極變化的催化劑。「這項協議讓我們走上更公平、更具韌性的屋崙之路。」

阿縣擁有一半場地股份，如何聯合開發？非裔體育娛樂集團創始人博比特（Ray Bobbitt）說，體育場是一個不可分割的權益，其目標是透過合作協議或購買另一方的權益來展開後續步驟。關於該集團與運動家的談判，他個人還處於保密協議之下，不能過多透露。「我們正在進行健康的談判，並朝著積極的方向發展。目標顯然也是能夠得到另一半的場地。」