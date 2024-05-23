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重視種族問題 屋崙入圍全美城市獎決賽

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市入圍全美城市獎決賽。該獎項表彰通過地方行動和創新加強民主的城市。（記者劉先進／攝影）
屋崙市入圍全美城市獎決賽。該獎項表彰通過地方行動和創新加強民主的城市。（記者劉先進／攝影）

屋崙市府表示，該市入圍了全美公民聯盟（National Civic League）舉辦的全美城市獎（All-America City Award）決賽。該獎項表彰通過地方行動和創新加強民主的城市，屋崙的特色是在2016年成立種族與公平局 ，透過全市各部門的合作，制定政策和程式，在提供服務的過程中體現公平，從而解決種族差異問題。

75年來，全美公民聯盟主辦的全美城市獎一直在發掘、表彰和傳播美國公民創新的最佳範例。

入圍者是根據共同願景、公民參與、包容性和公平性、協作、創新和影響力等標準，經過競爭性審查程式選出。每位入圍者均提交一份內容充實的申請書，論述其公民資本的優勢，並舉例說明三項由社區推動的調整和改造社區的工作。第75屆全美城市獎年度活動和競賽將於6月7日至9日在科羅拉多州丹佛市舉行。

屋崙將與代表11個州的其他入圍社區一起，參加此次評選，入圍社區的規模3000位居民到超過70萬不等。入圍決賽的社區都有一個共同點，即提高居民積極參與公民生活的能力，並在決策中擁有有意義的發言權。

屋崙市府表示，能夠入圍關鍵在於，該市進行資本改善計畫，旨在解決基礎設施投資中的種族不平等問題。市長盛桃說，屋崙每天都在向世人展示，城市正在引領一個更加公正和公平的社會，入圍全美城市獎體現了屋崙社區致力於攜手共創美好未來的決心。種族與公平局總監弗林（Darlene Flynn）說，很榮幸能夠支持城市各部門努力實施具有生命力的系統變革，以促進屋崙社區的公平成果。

入圍 屋崙 投資

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