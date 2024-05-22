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迪士尼刪預算 皮克斯再裁175名員工

編譯組╱綜合報導
皮克斯總裁周二向員工發送電子郵件，透露約14%或175名員工將被解僱。（電視新聞截圖）
皮克斯總裁周二向員工發送電子郵件，透露約14%或175名員工將被解僱。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，皮克斯（Pixar）在其艾姆瑞維爾（Emeryville）動畫工作室啟動了期待已久的裁員計畫。總裁莫里斯（Jim Morris）於21日向員工發送了一封電子郵件，透露作為迪士尼Disney）重組計畫的一部分，約 14% 的員工（約175名員工）將被解雇。

「好萊塢記者報」（Hollywood Reporter）所得到的莫里斯電子郵件說：「在過去的一年裡，我曾多次向你們談及我們即將從Disney+的系列片製作中解脫出來，重新專注於故事片的製作，以及隨之而來的團隊裁員。」

他補充說：「這一天已經到來，雖然大家都不感到意外，但這仍是我們不得不做出的最艱難的改變之一，因為這意味著我們將與許多才華橫溢、兢兢業業的同事和朋友分別。」

一月份的初步報道暗示，皮克斯可能會裁員多達20%，影響到 1300名員工中的約260人。然而，最終的裁員人數受到各種因素的影響，包括製作進度和即將開展的項目的人員需求。

此次裁員與迪斯尼老闆艾格（Bob Iger）減少內容製作這一轉向相一致，是這家娛樂巨頭更廣泛的削減成本努力的一部分。公司的目標是在之前公佈的 75 億元的第四季度財報目標基礎上，再削減 20 億元的成本。

迪斯尼於 2006 年收購了皮克斯，藉「玩具總動員」（Toy Story）和「超人總動員」（The Incredibles）等動畫片獲得高票房。去年六月，該工作室進行了一輪罕見的裁員，75人受到影響，其中包括與票房慘淡的「光年」（Lightyear）有關的兩位高管--導演Angus MacLane和製片人Galyn Susman。去年夏天的裁員標誌著這家動畫公司十年來首次大幅裁員。

一個月後，皮克斯將其位於艾姆瑞維爾 1萬6800平方呎的辦公場所掛牌轉租。

受皮克斯新一輪裁員影響的許多人受僱為流媒體平台Disney+ 製作內容，而該平台尚未盈利。

「對於那些即將離開我們的人，」莫里斯寫道，「我向你們致以最深切的謝意，並希望我們在職業和個人方面都能再次相遇。」

雖然皮克斯的「元素方城市」（Elemental）是去年 Disney+ 上最受歡迎的影片之一，但它最初的票房卻不盡如人意，是該工作室28年曆史上首映最差的影片之一。最近上映的「Soul」、「Luca」和「Turning Red」等影片雖然最終在影院上映，但都是直接在 Disney+ 上推出的。

皮克斯希望通過即將於6月14日上映的「Inside Out 2」、2026 年上映的「Elio」和「玩具總動員 5」（Toy Story 5）扭轉頹勢。

裁員 Disney 迪士尼

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