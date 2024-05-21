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錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

Target夏季大降價 5000商品有優惠

本報訊
Target將對約5000種商品降價，多為食物和日常用品。（Target）
Target將對約5000種商品降價，多為食物和日常用品。（Target）

零售巨頭Target於20日宣布，將對約5000種商品進行降價，以幫助消費者減輕通膨的困擾。目前，約1500種商品價格已下調，剩餘商品價格的調整將於夏季結束前完成。

Target聲明：今年夏天，這些降價將總共為消費者節省數百萬元，並且這也是零售商保持市場競爭力的一種方式。Target執行副總裁Rick Gomez在聲明中表示，消費者正面臨預算壓力，Target致力於幫助他們節省荷包，數千種商品的降價將為每周在Target購物的數百萬消費者帶來大筆額外的節省。

Target本次降價影響了大約5000種「經常購買的商品」，包括肉類、牛奶、麵包、新鮮水果、寵物食品和蘇打水等食物，以及紙巾和尿布等日用品等。一些折扣商品包括：原價為3.99元的Good & Gather無鹽奶油，現價為3.79元；Thomas'Plain Bagels的價格從4.19元降至3.99元；Clorox香氛濕紙巾的價格從5.79元降至4.99元；Huggies嬰兒濕紙巾的價格從1.19元降至0.99元等。在全國的部門門店，冷凍披薩的價格已經從4.19元降至3.99元。新價格將在官網、手機App和門店中同步更新。

Target在聲明中寫道：「這些較低的日常價格是在國殤日各商品折扣之外提供的，以幫助消費者慶祝節日。」

Target在2023年的銷售額是自2016年以來的首次下滑。截至2024年4月的12個月中，美國通膨率為3.4%，遠高於聯準會2%的目標，美國人幾乎在生活的各個方面都感受到了影響。全球顧問公司Alvarez & Marshal的零售分析師表示，「精打細算的消費者」不再只是低收入或中等收入者，支出意願下降最明顯的是高收入群體，那些以前最不受經濟衰退影響的群體現在正在勒緊褲腰帶。

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