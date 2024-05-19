再有候選人退出 舊金山首次市長候選人辯論會取消

在佩斯金、布里德、羅偉（圖）相繼退出原訂於20日舉行的首場市長候選人辯論會後，主辦單位宣布取消活動。（本報檔案照）

繼舊金山 市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）和市長布里德（London Breed）相繼退出原訂20日舉行的首場舊金山市長候選人辯論會後，另一名候選人羅偉（Daniel Lurie）也宣布退出。因此，辯論會主辦單位決定取消這場活動。

辯論會主辦單位TogetherSF Action 17日在X.com上宣布取消辯論會，他們將辯論會的流產視為「我們讓民選官員對結果負起責任的運動正在發揮作用」的證據。

舊金山觀察報（San Francisco Examiner）指出，佩斯金是第一位選擇退出辯論的候選人，理由是TogetherSF Action的工作人員與另一名市長候選人麥法恩（Mark Farrell）之間存在某種關係。市長布里德稍後也以相同的理由退出。

據了解，麥法恩的競選經理是TogetherSF Action前幕僚長，他的傳播顧問也是TogetherSF Action的代表，TogetherSF Action的創辦人暨執行長卡妮許卡‧鄭（Kanishka Cheng，音譯）也曾為麥法恩工作過。

布里德14日表示，TogetherSF Action的辯論會策畫過程「混亂無章」。她說：「混亂造成的干擾已經達到令人無法接受的程度，而且使辯論會被冠上無法修復的汙名。」

觀察報表示，混亂的情況包括無法敲定辯論會主持人，這對擔心TogetherSF Action可能因為立場出現偏見的候選人來說尤其重要。李維牛仔褲企業（Levi Strauss）繼承人羅偉要求主辦方由一位中立的記者主持這場辯論，但未獲同意，因此決定退出。

退出辯論的布里德和佩斯金原本將在同一日參加在米慎區（Mission district）公民參與空間Manny's舉行的論壇，但這場論壇也已被取消。Manny's東主耶庫提爾（Manny Yekutiel）表示，他計畫的是一場由五位候選人共同參與的活動，但無法實現。

不過，看到五位候選人同台辯論並非不可能，因為他們都計畫參加21日由Harvey Milk LGBTQ 民主黨 俱樂部主辦的論壇。