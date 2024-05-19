新冠次變種更強 無新冠者面臨挑戰

舊金山加大（UCSF）的陳子平醫師接受灣區NBC電視台採訪。 (截自NBC電視畫面)

新冠病毒COVID-19疫情 大爆發至今已有四年多，有些人說自己從來沒被任何一種病毒株感染過。是不是有人天生對COVID-19免疫？新近出現的一種傳染力特高的次變種FLiRT，可能會提供更進一步的資訊。

COVID-19是屬於SARS-CoV-2的族群，一種接一種的新病毒株產生，傳染力似乎越來越強，但有些人卻說從來沒出現過症狀，也沒有檢測 出陽性，還得到「無新冠者」(Novids)的外號。這些人中有些可能受到感染，但屬於「無症狀」(asymptomatic)的類型，或者有輕微的症狀，但他們以為只是得了小感冒，連檢測都沒做。

有些人從疫情之初就開始避免到公共場所直到今天，他們從沒得過新冠，但不能算「無新冠者」。究竟有沒有人對COVID-19天生免疫？這和愛滋病初期有人提出的問題類似。舊金山 加大（UCSF）的陳子平醫師（Dr. Peter Chin-Hong）指出，世界上許多研究組織在探索這個問題，但目前還沒有確切的答案。曾經有些人自稱對新冠免疫，但蓄意接觸患者後，多數人最終還是受到感染。

不過他又指出，一項最新的研究發現，有一種遺傳因素(generic factor))可能是讓有些人不容易被感染的原因。如果人類白血球抗原HLA(human leukocyte antigen)出現某種稱為HLA-B*15:01的突變(mutation)，這類人可能比較不容易受感染，人群中大約10%具有這種突變。

陳醫師比喻說，這種HLA的突變，就像是蝙蝠俠(Batman)的蝙蝠標誌(bat signal)，壞人見之而喪膽。研究人員猜測，這些人還是會被感染，但是身體的免疫系統很快就會警覺到病毒入侵，馬上發動保衛戰，在病毒還沒有生根植基的時候，就把病毒消滅了。

如今有一種稱為FLiRT的新病毒株，它的傳染力比過去所有的都高，預期在6月到7月會創出另一波傳染潮。那些過去沒得過的人，這次是不是會中鏢呢？