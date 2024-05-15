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特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁

編譯組／綜合報導
特斯拉已進入連續第五周裁員，灣區將再裁員數百人。（取自臉書）
特斯拉已進入連續第五周裁員，灣區將再裁員數百人。（取自臉書）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，特斯拉（Tesla）已進入連續第五周裁員，南灣兩個廠區或辦事處將再裁員逾600人。

根據州政府周一（13日）提交的文件，這家電動汽車製造商計畫在佛利蒙（Fremont）工廠裁員378人，在巴洛阿圖（Palo Alto）辦事處裁員223人。永久性裁員將從6月20日開始，為期14天。此次裁員涉及多個部門和崗位，包括技術員、電工、軟體工程師、水管工和運動訓練員。

此前，特斯拉已宣布裁員2753人。上周，特斯拉還從其職位列表欄中刪除了3400個空缺職位，並取消了夏季實習計畫。

這些變化是馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉公司裁員10%大行動的一部分，也是繼Google、Meta、思科（Cisco）、PayPal和微軟（Microsoft）裁員數千人之後，灣區最大規模的裁員行動之一。

在一份內部備忘錄中，馬斯克強調了裁員的必要性，稱公司需要「絕對堅定地裁員和降低成本」。因此，包括特斯拉超級充電器、軟體、工程和服務團隊在內的多個部門都進行了大幅裁員。

馬斯克於4月16日宣布了大規模裁員，他在給員工的備忘錄中寫道：「隨著（特斯拉）的快速發展，某些領域的角色和工作職能出現了重複。在我們為公司下一階段的發展做準備的時候，審視公司的方方面面以降低成本和提高生產力是極其重要的。」他補充說：「沒有什麼比這更讓我痛恨的了，但必須這樣做。」

裁員 特斯拉 馬斯克

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