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雨雪豐沛 加州地下水蘊藏量 近4年首增

編譯林思牧╱綜合報導
照片左下方的主水泵，把溢流的雨水灌進地底，增加地下水蘊藏量。 (美聯社取自加州水資源廳)
照片左下方的主水泵，把溢流的雨水灌進地底，增加地下水蘊藏量。 (美聯社取自加州水資源廳)

地下水對加州許多居民以及農牧業者是極重要的資源，州政府發布的報告指出，去年大量的降雨和降雪，使得加州地下水蘊藏量四年來第一次有增加。

加州水資源廳(Department of Water Resources)每六個月發布一份地下水蘊藏量報告，日前發布的是在去年9月底結束的水年度(water year)報告。去年是非常潮濕的一年，大雨讓許多河川水位暴漲，高山上累積了豐厚的瑞雪，對多年乾旱的加州有重要的貢獻。

美聯社報導指出，上一個水年度加州因為人為管理補充的地下水(managed groundwater recharge)有410萬畝呎(acre-feet)。人為與天然的地下水蘊藏量(groundwater storage)共增加870萬畝呎。

許多農牧業者都已看出地下水增多，譬如乳牛業者康天提(Joaquin Contente)表示，兩年前他農場上的水井，水位離地面有30呎以上，但現在只有19呎，大致已經恢復到許多年前的狀況。

去年下大雨的時候，水利單位把河川溢流的水攔住並導引到水盆地上，讓水慢慢滲透到地底。等高山融雪時，又鼓勵農牧業者把雪水氾濫到田地上，這些都是把水補充到地下的方式。水資源廳的副總監高索林(Paul Gosselin)指出，這樣的成果是許多地方水地單位努力的成績，但大家還要繼續努力，像去年這樣的補充量，還需要五年才能補足過去許多年過份抽水的損失。

過去加州並沒有限制地下水的抽取，但最近幾年有些水井已經完全乾涸，有些地方甚至因此出現土地下陷。氣候變遷所造成持續乾熱的狀況，讓州政府必須有應對的方式。最近州政府頒布新法，要求地方水利單位測量地下水的抽取量，有些單位甚至被強制向抽水業者徵費，以避免地下水枯竭。

在報告中又指出，上個水年度加州地下水總抽取量是950萬畝呎，比前一個年度的1700萬畝呎少掉將近一半。其中一個原因是降雨降雪多，不用抽太多水。由於目前這個水年度降雨降雪也多，抽取的地下水應該也比較少。

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