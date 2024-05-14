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市長民調：布里德微弱領先 麥法恩、丹尼爾羅偉緊隨

記者王子涵／舊金山報導
非營利組織GrowSF最新的市長競選民調，現任市長布里德以微弱優勢領先，溫和派挑戰者前市長麥法恩、丹尼爾羅偉緊隨其後，隨後是市議長佩斯金和市議員安世輝。（記者王子涵／攝影）
非營利組織GrowSF最新的市長競選民調，現任市長布里德以微弱優勢領先，溫和派挑戰者前市長麥法恩、丹尼爾羅偉緊隨其後，隨後是市議長佩斯金和市議員安世輝。（記者王子涵／攝影）

根據非營利組織GrowSF最新的市長競選民調，現任市長布里德（London Breed）以微弱優勢領先，溫和派挑戰者前市長麥法恩（Mark Farrell）、丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）緊隨其後，市議長佩斯金（Aaron Peskin）和市議員安世輝（Ahsha Safai）暫居第四、五位。

此次民調是以排序選擇投票制進行，即如果第一選擇的候選人沒有得到足夠多選票勝出，選票會計入第二選擇的候選人，最終布里德以51.4%的得票率領先。

GrowSF聲明，由於民調的誤差率（4.9%）和大量未決定的選民（28%），此次市長選舉誰都有可能勝出。聯合創始人巴喬（Steven Buss Bacio）表示，從統計上來看這是一場僵局，市長確實保持了領先優勢，但也只是勉強而已。

麥法恩。（麥法恩提供）
麥法恩。（麥法恩提供）

排名第二和第三的麥法恩和丹尼爾羅偉，都曾批評布里德的施政，和市府在解決城市最緊迫問題的失能。在模擬中，麥法恩得到48.6%的選票，沒有公職經歷的丹尼爾羅偉獲得30.3%的選票，而現任市議長佩斯金以20.3%的選票排名第四。

大量華裔選民仍未做出最終的決定，但期望新的市長能夠為城市帶來新的面貌。位於都板街的一家手機配件商店的老闆說︰「管理一個城市是十分複雜困難的，我們希望有一位有魄力的市長出來，真正幫助社區。」商家表示，無論是哪一位候選人當選，舊金山都需要一位嶄新的市長，嘗試不同的可能。

民調中還調查了候選人的受歡迎程度，其中現任官員的好感度最低。有29%的調查者「有點不支持」布里德，34%「非常不支持」；佩斯金的情況類似，15%「有點不喜歡」、26%的人「非常不喜歡」。

丹尼爾羅偉。（記者王子涵／攝影）
丹尼爾羅偉。（記者王子涵／攝影）

最新加入市長競選的佩斯金，被認為是最有力的進步派候選人，其競選團隊目前已籌得近15萬元的資金。作為舊金山政壇最有經驗的從政者、進步派的代表人物之一，他的參選讓多位溫和派候選人開始考慮，是否需要聯手阻止他獲勝。

支持溫和派候選人的Abundant SF組織主任大衛（Todd David）表示，民調的結果透露出，布里德、麥法恩和丹尼爾羅偉，有可能無需組隊便可成功。

「許多爭論和對話認為，要阻止佩斯金，溫和派需要團結起來。」大衛說，「現在的數據看起來者並不需要，沒有數據支持必須聯合的策略。」

市議長佩斯金。（記者劉先進／攝影）
市議長佩斯金。（記者劉先進／攝影）

而進步派政治顧問安德森（Daniel Anderson）認為，此次民調並不具有代表性，其結果嚴重被丹尼爾羅偉等人的前期宣傳所扭曲，他表示丹尼爾羅偉已經投入大量資金在前期進行了宣傳，而佩斯金才宣布競選一個多月。

「我不相信佩斯金會在第一輪競選中只排第四，他一定會排名第三。」安德森說。

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