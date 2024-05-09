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台飛舊金山航班 2亞裔男為換座位互毆 落地後移交警方

記者邵敏／綜合報導
從台灣飛往加州舊金山的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥，空服員介入勸架，鄰近座位的乘客也受波及。（目擊者視頻截屏）
從台灣飛往加州舊金山的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥，空服員介入勸架，鄰近座位的乘客也受波及。（目擊者視頻截屏）

一架從台灣飛往加州舊金山的長途航班，日前發生乘客打架鬥毆事件，現場視頻記錄當時混亂場面。據稱，打鬥事件源於一名乘客搶走另一名乘客的座位。

（視頻來源：New York Post／記者邵敏後製）

根據紐約郵報（New York Post）報導，這起鬥毆事件發生在5月7日（周二），從台北飛往舊金山的長榮航空BR08航班上。飛機起飛後約三個小時，一名乘客試圖霸占另一名乘客的座位，兩人隨即爆發激烈爭吵，甚至拳腳相加。

據稱，一名乘客當時因為鄰座咳嗽，決定換座位，他占據另一名乘客的座位。當原來乘客回到座位上時，兩人發生衝突，並演變成打架鬥毆，激烈場面一度失控。現場畫面顯示，兩名涉事者都是亞裔面孔，伴隨打鬥場面，周圍人群中不時傳來驚叫聲。其中一名男子受到重擊，幾名女空服員介入，試圖將兩人分開，一人從後面按住肇事乘客，空服人員將將另一涉事乘客推開。

從台灣飛往加州舊金山的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥，空服員介入勸架。（目擊者視頻...
從台灣飛往加州舊金山的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥，空服員介入勸架。（目擊者視頻截屏）

期間，就在打架暫時平息時，搶座男子突然又站起來，他將空服人員推到一邊，再次接近對方猛擊一拳。兩人開始在走道上扭打，乘客們受到驚嚇尖叫聲不斷，隨後幾名乘客上前幫助機組人員將兩人分開。但是兩人繼續互相指指點點，並大喊大叫。在接下來的飛行過程中，兩名肇事乘客被強行分開就坐，避免再次衝突。這架飛機落地舊金山後，兩名涉嫌打架鬥毆的男子，被移交當地警方。

長榮航空表示，為避免紛爭事件擴大，當班空服員立即按照作業程序積極介入安撫旅客，在鄰近座位旅客的協助下讓事件得到控制，並調整雙方座位至不同區域，以避免衝突再發生。長榮航空對機上暴力一貫採取零容忍的政策，機長於事發後立即通報舊金山航警，在確保沒有安全疑慮後持續飛往舊金山，航機已平安抵達並由警方將涉及衝突的旅客帶走做後續調查。公司肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。

據ET News等多家新聞媒體報導，在飛機上打架的兩名乘客，都是菲律賓裔。

對於這起打架鬥毆事件，律師劉龍珠表示，飛行過程中，乘客如果發生打鬥，將危害到整架飛機的乘客安全，其嚴重性與地面上的打架鬥毆完全不同。肇事者將面臨5年以上刑罰，視情節嚴重，最高刑罰可能會達到20年，甚至無期徒刑。飛行期間，如果乘客威脅他人或者威脅乘務人員，將會以聯邦重罪被檢控，即使只是口頭威脅，比如說「信不信我弄死你，我會讓你死得很慘」這些話，都會構成聯邦重罪。

舊金山 長榮 加州

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