1930年代首批來美熊貓 金山飯店先住2晚

從1936年到1941年，第一批熊貓開始從中國來到美國時，幾乎都在舊金山著陸，並在St. Francis酒店的熊貓專用房間住上一、兩晚。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，上世紀30年代和40年代初抵美國的第一批大熊貓，每隻價格超過1萬美元，分別在芝加哥 （Chicago）和紐約（New York）的動物園 安家落戶。

但在此之前，牠們是舊金山的遊客，乘坐飛機和遠洋輪船抵達舊金山，其中幾隻在前往新家的途中曾住在聯合廣場（Union Square）的St. Francis酒店。

兩周前，當舊金山市長布里德（London Breed）帶著將大熊貓送到舊金山動物園的協議，從中國返回舊金山時，新聞的背景知識是大熊貓以前只在這裡生活過一次：1984年和1985年，當時作為全球巡迴演出的一部分，一隻成年雄性大熊貓和一隻雌性大熊貓分兩次在舊金山動物園逗留了三個月。

這雖然沒錯，但從1936年到1941年，當第一批熊貓開始從中國來到美國時，幾乎都在舊金山著陸，且牠們通常會在St. Francis酒店的熊貓專用房間住上一、兩晚。

1936年12月18日，第一隻訪問美國的熊貓Su-lin乘貨輪抵達美國。

「昨天，舊金山出現了第一隻熊貓，」「紀事報」在一張20磅重的小熊貓用瓶子喝水的照片下面寫下這樣報導。「如果你不了解動物學的話，熊貓是一種半品脫大小的小動物，看起來像矮熊和長不大的浣熊的雜交品種。」

第二天，Su-lin乘飛機前往芝加哥動物園。1938年，三隻大熊貓接踵而至，1941年，又有兩隻大熊貓到來； 除了一隻之外，其他大熊貓都曾住過聯合廣場。

兩隻最早來到的大熊貓Su-lin和Mei-Mei是由哈克內斯（Ruth Harkness）帶來的，哈克內斯是一位石油大亨的遺孀，她從時裝設計轉行到熊貓盜獵行業。Su-lin訪問舊金山後，在哈克內斯的紐約公寓裡住了幾個月，然後以1萬4000美元的價格被賣給了芝加哥動物園。事實證明，這很划算。該動物園參觀人數創歷史新高。一年多後，Mei-Mei來到了芝加哥。但Su-lin只活了不到一年就死於肺炎，Mei-Mei則活了四年。(現在大多數人工飼養的大熊貓壽命都超過了20年）。

從1941年開始，中國政府開始控制熊貓的出口，「熊貓外交 」（panda diplomacy）應運而生。最後一批路經聯合廣場的大熊貓於1941年抵達，是由中華民國（Republic of China）第一夫人宋美齡（Soong Mei-ling）贈送的。牠們有100磅重，乘坐遠洋輪船抵達舊金山，停留一晚後飛往紐約動物園的永久家園。動物園園長Allyn Jennings還專程趕到舊金山，在大熊貓的船抵達時迎接牠們。