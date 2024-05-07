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舊金山今年治安改善 富人區諾谷犯罪案件卻增加

編譯林思牧／綜合報導
舊金山市諾谷區的一景。(谷歌地圖)
舊金山市諾谷區的一景。(谷歌地圖)

舊金山市警局新公布的犯罪數據，今年頭四個月犯罪事件減少30%。幾乎每一個區的犯罪都有減少，唯獨以寧靜住宅居多的諾谷區(Noe Valley)，犯罪事件不減反增。

財物犯罪是減幅最大的，殺人和傷害等的暴力犯罪的減幅較小。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）審查分析市警局的數據，發現除了諾谷區以外，從2024年1月初到4月底，比起去年同一時段整體犯罪事件都減少10%至50%之間。

諾谷是舊金山市內一個昂貴、寧靜又極具魅力的住宅區，今年頭四個月的犯罪事件反而增加了15%。此區犯罪類型中增加最多的，是偷竊(burglaries)和侵占盜竊(larceny theft)。全舊金山的侵占盜竊減少了將近40%，但在諾谷卻增加了23%。

去年頭四個月，此區有50輛車被報失竊。今年頭四個則減少到35輛，所以在偷車(stolen cars)方面有30%的改善。不過整體而言，諾谷一向比其他區的犯罪率低，特別是暴力犯罪方面。譬如今年頭四個月這裡沒有殺人致死(homicide)的事件，去年同期也沒有。即便犯罪有增加，這裡的治安還是比多數區要好。

諾谷商業與專業協會(Noe Valley Merchants and Professionals Association)的總裁斯萬(Rachel Swann)，也是諾谷的居民。她表示此區的商家和居民普遍覺得現在的治安已改善一些，所以看到數據說犯罪反而增加，大家都感到相當意外。

反觀以觀光事業著名的北灘(North Beach)，今年頭四個月的犯罪事件減少了50%以上。此區原本就是犯罪事件最多的區之一，但今年頭四個月，侵占盜竊減少了62%。

出馬在11月競逐北灘區市議員的邵特(Danny Sauter)指出，在他挨家挨戶拜票的時候，治安是居民最關切的議題之一。他表示大家普遍覺得治安確有改善，但希望市政府與市警局繼續努力，別讓治安又變壞。

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