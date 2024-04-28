舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

中國大熊貓可能來到舊金山 ，但中國遊客人潮何時可重現舊金山？剛結束中國行回到舊金山的市長布里德（London Breed）表示，雖然她的團隊已和中國簽署熊貓租賃協議，雙方同意確保2025年讓一對大熊貓來舊金山，但在此之前有許多工作要做。她說：「我們需要的是更多直飛兩地間的航公空司和航班。」

舊金山旅遊協會執行副總裁方克（Hubertus Funke）表示，在新冠疫情爆發前，中國遊客是舊金山最大、成長最快的遊客群體。數據顯示，中國遊客是2019年在舊金山消費金額最高的外國遊客，在總共77億元的消費額中占了12億元。

然而，中國旅遊業至今尚未反彈復甦。布里德、旅遊和機場官員本月訪問中國時，向中國航空公司建議增加中國城市和舊金山之間的直飛航班，以振興旅遊業。

布里德本周在舊金山華埠 對舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）說：「這是一件大事，我們看到其他國家的遊客人數都已增加，只有中國還沒有，而中國遊客是我們舊金山旅遊業賴以生存的重要資源。」

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）去年12月的報告，包括英國和墨西哥在內許多國家到舊金山旅遊的景氣基本上已恢復到疫前程度，有些國家甚至超越疫前，例如舊金山和灣區 其他縣去年的印度遊客人數比2019年多出4000人。

但數據顯示，去年來到舊金山和灣區的中國遊客人數僅2019年40%，約20萬8000人，2019年為51萬8000人，預計今年可能有38萬4900人。

布里德和官員表示，這個情形的主要障礙是舊金山和中國城市間的直飛航班數量仍遠落後於疫前。舊金山國際機場航空行銷和發展總監安德烈塔（Melissa Andretta）表示，這是因為美國和中國政府相互對對方航空公司的航班數量設定上限的關係。

路透社（Reuters）報導，美國運輸部今年3月31日提高了中國航空公司每周直飛美國的航班上限到50個，但仍遠低於疫前允許的150多個航班。到本月底，舊金山國際機場與中國機場之間每周將有25個航班，但只有2019年航班數量的一半。

這個情況讓舊金山許多觀光地區受到嚴重打擊，尤其是華埠。在華埠Stockton Street經營旅行社的岑雪莉（Shirley Cen，音譯）表示，他們現在來自中國的客人只有約疫前的一半左右。她用普通話說：「現在來自中國的遊客很少。」

安德烈塔指出，航班數量少並不是因為旅遊需求不高。機場數據顯示，自中國於2023年1月結束對入境旅客的檢疫要求以來，灣區前往中國旅遊的需求激增。今年1月，灣區平均每日有776名乘客透過直飛和轉機從灣區飛往中國，2023年1月為133人，2019年為1272人。