我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

迎接亞太裔傳統月 舊金山市府造勢

記者李怡／舊金山報導
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡／攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡／攝影）

一年一度的亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）即將在5月1日開始，舊金山市長布里德（London Breed）與眾多亞太裔社區領袖24日在市府共同為慶祝活動造勢。

慶祝活動委員會會長鄭可欣（Claudine Cheng）表示，今年慶祝活動的主題為「加強社區聯結」（Strengthening the Fabric of our Community），將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開，並會在5月1日舉行傳統月晚會和頒獎典禮，地點設在舊金山市政廳。

今年舊金山的亞太裔傳統月系列活動，專注於構建社區包容與和諧，增進各族裔互相瞭解，讓舊金山新生。鄭可欣表示，今年傳統月主題是反映當前社會大環境。亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會，更重要的是增進各族裔互相瞭解，希望有更多人參加5月的一系列活動。

布里德表示：「亞太裔傳統月不僅僅是亞太裔社區分享故事、歷史的一個機會，還是建立橋梁，建立聯繫，互相學習的機會。這是一個前所未有的機會，屆時亞太裔文化活動將處於最前沿。慶祝的同時，也是我們反思的時機，回顧亞太裔社區所經歷的反仇亞和保護亞裔長者努力，讓我們的社區更加團結。」

舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，有很多人在討論如何重啟這座城市，如何讓城市重新獲得生機。但同時他們也在認真討論重建亞太裔社區與城市的關係：「我很感謝布里德市長可以支持我們的活動，支持亞太裔群體。」

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，亞太裔社區的歷史十分曲折艱難。很榮幸經歷世代的努力，有幸在舊金山這樣一個多元文化的城市慶祝亞太裔歷史文化月。

慶祝活動委員會每年還會評選出為社區貢獻巨大的民間組織以及個人。今年獲得表彰的組織為成立50周年的華美學校（Wah Mei School)、成立100周年的金門研究所（Golden Gate Institute），以及表彰兩位亞太裔傑出人物，分別為Rose Chung與前市長勃朗（Willie Brown）。更多信息可訪問apasf.org。

亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡／攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡／攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡／攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡／攝影）

舊金山 亞裔

上一則

外包安檢插隊快速通關 議員喊卡

下一則

PG&E狂漲價 CEO年薪高達1700萬元 民眾眼紅：太離譜了

延伸閱讀

金山田德隆區掃毒 擬關深夜零售

金山田德隆區掃毒 擬關深夜零售
布里德啟動慈善籌款 養大熊貓不花納稅人的錢

布里德啟動慈善籌款 養大熊貓不花納稅人的錢
布里德市長啟動籌款 養大熊貓不花納稅人的錢

布里德市長啟動籌款 養大熊貓不花納稅人的錢
不只迎熊貓…布里德訪中歸來 為城市帶來更多商業機會

不只迎熊貓…布里德訪中歸來 為城市帶來更多商業機會
1對熊貓 明年首度進駐舊金山動物園

1對熊貓 明年首度進駐舊金山動物園

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立