迎接亞太裔傳統月 舊金山市府造勢

亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。(記者李怡/攝影)

一年一度的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)即將在5月1日開始,舊金山 市長布里德(London Breed)與眾多亞太裔社區領袖24日在市府共同為慶祝活動造勢。

慶祝活動委員會會長鄭可欣(Claudine Cheng)表示,今年慶祝活動的主題為「加強社區聯結」(Strengthening the Fabric of our Community),將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開,並會在5月1日舉行傳統月晚會和頒獎典禮,地點設在舊金山市政廳。

今年舊金山的亞太裔傳統月系列活動,專注於構建社區包容與和諧,增進各族裔互相瞭解,讓舊金山新生。鄭可欣表示,今年傳統月主題是反映當前社會大環境。亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會,更重要的是增進各族裔互相瞭解,希望有更多人參加5月的一系列活動。

布里德表示:「亞太裔傳統月不僅僅是亞太裔社區分享故事、歷史的一個機會,還是建立橋梁,建立聯繫,互相學習的機會。這是一個前所未有的機會,屆時亞太裔文化活動將處於最前沿。慶祝的同時,也是我們反思的時機,回顧亞太裔社區所經歷的反仇亞和保護亞裔 長者努力,讓我們的社區更加團結。」

舊金山行政官朱嘉文(Carmen Chu)表示,有很多人在討論如何重啟這座城市,如何讓城市重新獲得生機。但同時他們也在認真討論重建亞太裔社區與城市的關係:「我很感謝布里德市長可以支持我們的活動,支持亞太裔群體。」

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)表示,亞太裔社區的歷史十分曲折艱難。很榮幸經歷世代的努力,有幸在舊金山這樣一個多元文化的城市慶祝亞太裔歷史文化月。