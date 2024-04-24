凱瑟醫院急推AI技術？醫護工遊行抗議

醫護工舉著「相信護士，不要相信AI」、「患者不是算法」的標語，在舊金山凱瑟醫療中心外抗議。(取自X平台）

超過100名醫護工22日在舊金山 凱瑟醫療中心（Kaiser San Francisco Medical Center）外遊行抗議，指醫院使用未經證實的人工智能 ，可能會讓患者面臨風險。

加州醫護工協會代表約2萬4000名凱瑟醫院的醫護工。協會指出，院方正急於推行人工智能技術，但就其帶來的實際好處，對患者、護士都不透明。遊行人士舉著「相信護士，不要相信AI 」、「患者不是算法」、「AI必須離開」的標語。

許多護士特別關心的是稱為Epic的電子健康系統。護士使用該系統記錄在輪班期間為每位患者提供的護理內容，系統會根據這些信息來確定，患者在下一個輪班期間需要接受哪些服務。

護士表示，系統自動生成的護理內容不足以照顧患者，因為系統沒有將護士所做的一些耗時且敏感的工作納入進來。

「我們是護理的提供者，我們知道如何更好地照顧患者。」腫瘤科註冊護士格魯瓦爾（Amy Grewal）表示，「沒有算法能夠替代我們的經驗。我們希望醫院對AI的使用更加透明，患者都因此得到了哪些好處。」

凱瑟院方發表聲明稱，院方正在為醫護工提供高質量且可負擔的醫護保健工具和技術，「AI工具不做醫療決定，我們的醫生和護理團隊將始終與患者共同做決定。AI不能取代人類的健康評估」。

另外，幾個月來，在舊金山公共衛生局、舊金山總醫院、Laguna Honda醫院和社區診所工作的註冊護士一直在發出警報，稱長期嚴重的人員短缺正在危及患者和工作人員的健康。他們試圖透過合約談判解決人員危機。但由於管理層拖延並拒絕回應他們提出的數十項建議，合約談判繼續拖延。護士們警告說，如果舊金山公共衛生局管理層不開始認真解決他們改善患者護理的建議，罷工授權投票即將到來。

護士稱，他們常常面臨人身攻擊和言語辱罵，而人員短缺往往導致護理人員獨自面對不守規矩的病人。

護理師工會表示，舊金山部門要求每年為旅行護士（從外地來舊金山醫院這種高需求地區擔任臨時崗位的護士）增加數千萬元的預算，卻沒有採取實際行動將護工人員配備到需要的地方。這一事實令人士氣低落。

「我們仍然希望避免罷工，但衛生部門拖延而且拒絕解決這些重大安全問題。他們正在推動我們朝這個方向發展。」護理師工會代表伊斯汀說。