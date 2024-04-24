捷運矽谷延長線 前期作業啟動 紐霍維修場周邊交通可能受影響

民眾長久等候的灣區捷運矽谷延長線工程終於展開準備工作。（網路影片截圖）

民眾長久等候的灣區捷運 （BART）矽谷延長線工程終於有了動靜，聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA）最近已展開前期作業。

VTA工作人員已開始在紐霍維修場（Newhall Maintenance Facility）為灣區捷運第二階段擴建工程（BART Silicon Valley Phase 2 Project）進行準備，包括成立臨時現場辦公室、引進設備和準備開挖隧道。這條長6哩的捷運擴建工程大部分都將在地面下進行，將花費127億5000萬元，預計於2036年完工。

聖他克拉拉市發言人德拉維加（Janine De la Vega）表示，VTA官員將在市議會提供更多有關捷運延長線的訊息。她也提醒，隨著準備工作開始進行，聖他克拉拉市和聖荷西 居民要做好會有愈來愈多大型卡車進出的準備。

德拉維加指出，紐霍維修場位於聖他克拉拉交通站（Santa Clara Transit Center）後面，與聖荷西接壤，未來三個捷運站都將位於聖荷西。

聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）表示，捷運擴建計畫經過多次修改，對當地業主和商家造成影響。有業主表示，VTA強迫他們出售土地，並威脅要透過徵用權來徵用他們的土地，部分商家被迫關閉挪出空間給聖荷西捷運站和捷運路線使用。

聖他克拉拉市議員簡恩（Suds Jain）認為，會受到早期作業影響的商家應該很少，因為工地附近的商店並不多。不過，他想進一步了解準備工作會如何影響周圍社區，特別是卡車的進出，因為這個現象在未來幾年內會一直持續。

德拉維加表示，施工地點的入口分別位於Brokaw Road、Coleman Avenue、Newhall Street和Newhall Drive，但所有工程都會在維修場內進行。她補充說，VTA已經向周圍建築物發出通知，任何想了解更多訊息的人也可以上VTA網站查詢，或登記接收電子郵件通知。

簡恩表示，VTA正在採取多種預措施來減輕對當地居民和周邊商家的影響，例如使用可幫助清除卡車車輪上塵土的墊子和減少噪音的設備。此外，VTA 3月時已啟動了一項商業資源計畫，會在5年內投資1500萬元援助小型企業。