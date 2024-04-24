我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

捷運矽谷延長線 前期作業啟動 紐霍維修場周邊交通可能受影響

編譯廖宜怡／綜合報導
民眾長久等候的灣區捷運矽谷延長線工程終於展開準備工作。（網路影片截圖）
民眾長久等候的灣區捷運矽谷延長線工程終於展開準備工作。（網路影片截圖）

民眾長久等候的灣區捷運（BART）矽谷延長線工程終於有了動靜，聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA）最近已展開前期作業。

VTA工作人員已開始在紐霍維修場（Newhall Maintenance Facility）為灣區捷運第二階段擴建工程（BART Silicon Valley Phase 2 Project）進行準備，包括成立臨時現場辦公室、引進設備和準備開挖隧道。這條長6哩的捷運擴建工程大部分都將在地面下進行，將花費127億5000萬元，預計於2036年完工。

聖他克拉拉市發言人德拉維加（Janine De la Vega）表示，VTA官員將在市議會提供更多有關捷運延長線的訊息。她也提醒，隨著準備工作開始進行，聖他克拉拉市和聖荷西居民要做好會有愈來愈多大型卡車進出的準備。

德拉維加指出，紐霍維修場位於聖他克拉拉交通站（Santa Clara Transit Center）後面，與聖荷西接壤，未來三個捷運站都將位於聖荷西。

聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）表示，捷運擴建計畫經過多次修改，對當地業主和商家造成影響。有業主表示，VTA強迫他們出售土地，並威脅要透過徵用權來徵用他們的土地，部分商家被迫關閉挪出空間給聖荷西捷運站和捷運路線使用。

聖他克拉拉市議員簡恩（Suds Jain）認為，會受到早期作業影響的商家應該很少，因為工地附近的商店並不多。不過，他想進一步了解準備工作會如何影響周圍社區，特別是卡車的進出，因為這個現象在未來幾年內會一直持續。

德拉維加表示，施工地點的入口分別位於Brokaw Road、Coleman Avenue、Newhall Street和Newhall Drive，但所有工程都會在維修場內進行。她補充說，VTA已經向周圍建築物發出通知，任何想了解更多訊息的人也可以上VTA網站查詢，或登記接收電子郵件通知。

簡恩表示，VTA正在採取多種預措施來減輕對當地居民和周邊商家的影響，例如使用可幫助清除卡車車輪上塵土的墊子和減少噪音的設備。此外，VTA 3月時已啟動了一項商業資源計畫，會在5年內投資1500萬元援助小型企業。

捷運 聖荷西 灣區

上一則

州府：16選區重新計票費 不會返還 彭莊煒促公布24張作廢選票細節

下一則

阿拉米達縣35死刑定罪案 官善貞將重新審驗

延伸閱讀

谷歌員工抗議後被裁 控言論自由遭壓制

谷歌員工抗議後被裁 控言論自由遭壓制
聖荷西街道開放日 鼓勵環保出行

聖荷西街道開放日 鼓勵環保出行
2024聖荷西日系祭

2024聖荷西日系祭
聖荷西街道開放日活動

聖荷西街道開放日活動
聖荷西急難救助協會園遊會 寓教於樂

聖荷西急難救助協會園遊會 寓教於樂

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？