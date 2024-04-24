捷運矽谷延長線 前期作業啟動 紐霍維修場周邊交通可能受影響
民眾長久等候的灣區捷運（BART）矽谷延長線工程終於有了動靜，聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA）最近已展開前期作業。
VTA工作人員已開始在紐霍維修場（Newhall Maintenance Facility）為灣區捷運第二階段擴建工程（BART Silicon Valley Phase 2 Project）進行準備，包括成立臨時現場辦公室、引進設備和準備開挖隧道。這條長6哩的捷運擴建工程大部分都將在地面下進行，將花費127億5000萬元，預計於2036年完工。
聖他克拉拉市發言人德拉維加（Janine De la Vega）表示，VTA官員將在市議會提供更多有關捷運延長線的訊息。她也提醒，隨著準備工作開始進行，聖他克拉拉市和聖荷西居民要做好會有愈來愈多大型卡車進出的準備。
德拉維加指出，紐霍維修場位於聖他克拉拉交通站（Santa Clara Transit Center）後面，與聖荷西接壤，未來三個捷運站都將位於聖荷西。
聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）表示，捷運擴建計畫經過多次修改，對當地業主和商家造成影響。有業主表示，VTA強迫他們出售土地，並威脅要透過徵用權來徵用他們的土地，部分商家被迫關閉挪出空間給聖荷西捷運站和捷運路線使用。
聖他克拉拉市議員簡恩（Suds Jain）認為，會受到早期作業影響的商家應該很少，因為工地附近的商店並不多。不過，他想進一步了解準備工作會如何影響周圍社區，特別是卡車的進出，因為這個現象在未來幾年內會一直持續。
德拉維加表示，施工地點的入口分別位於Brokaw Road、Coleman Avenue、Newhall Street和Newhall Drive，但所有工程都會在維修場內進行。她補充說，VTA已經向周圍建築物發出通知，任何想了解更多訊息的人也可以上VTA網站查詢，或登記接收電子郵件通知。
簡恩表示，VTA正在採取多種預措施來減輕對當地居民和周邊商家的影響，例如使用可幫助清除卡車車輪上塵土的墊子和減少噪音的設備。此外，VTA 3月時已啟動了一項商業資源計畫，會在5年內投資1500萬元援助小型企業。
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