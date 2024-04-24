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州府：16選區重新計票費 不會返還 彭莊煒促公布24張作廢選票細節

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖馬刁縣選務處內正在重新計票的工作人員。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖馬刁縣選務處內正在重新計票的工作人員。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州州務卿律師安德森（Robbie Anderson)日前與聖他克拉拉縣確認，16選區重新計票費用不會返還（refunded）。重新計票申請人彭莊煒(Jonathan Padilla)聲稱，加州應該實行自動重計制度，同時在社媒公布此前作廢的24張選票的部分細節。

候選人之一羅達倫(Evan Low)的律師團隊此前曾就16選區重新計票費用是否返還問題致信聖馬刁縣選務處，並要求選務處負責人切奇（Mark Church)在重新計票開始前就此事表明立場。本報從聖馬刁縣選務處獲悉，選務處將此信轉交縣府律師處理。聖他克拉拉縣和聖馬刁縣隨後就此事共同向州府尋求指導。

日前，聖他克拉拉縣公布了來自加州州務卿律師安德森就費用返還一事的電子郵件回覆。安德森在信中表示：「如果現在重新計票導致選舉結果改變，目前平局的兩位候選人將只會有一位在重計後進入大選，根據選舉法第15624條，這種情況下不會發生費用返還。」

彭莊煒表示，加州應該實行自動重新計票制度，而不是依賴選民要求政府檢查自身的工作。他同時還在社媒上公布一封來自Rutan & Tucker 律所的律師函，稱在15日開始的重新計票中，發現了24張此前未計入的選票。

律師函聲稱，這些選票大多來自選舉日當天，聖他克拉拉縣因為無法識別對方是否是註冊選民而發出的臨時選票。這些選民據說沒有回答自己公民身分的問題，所以最後選票被作廢了。律師在信中認為，選票上的簽名本身就已經證明他們是美國公民。而且他們是註冊選民，所以不需要臨時選票。

律師函還提到其中一票來自一位遊民，應該是因為沒有合法地址被作廢。但選舉法要求沒有住所的公民選票也要計入在內。

聖他克拉拉縣據悉將很快就這些選票是否會被計入總票數發表聲明，並預計在本周末之前結束重新計票。與此同時，聖馬刁縣在周一結束了所有郵寄選票的計票工作，將開始統計彭莊煒的律師提出異議的選票。但這些選票中有16張都被羅達倫或史密提恩反駁了。

加州 註冊選民 美國公民

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