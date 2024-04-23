谷歌塗鴉6空拍圖 呼應地球日

4月22日「地球日」，「谷歌塗鴉」以6張體現地球自然之美和生態多樣性的空拍圖片代替谷歌搜索引擎的GOOGLE六個字母。（記者徐蓓蓓／翻攝）

4月22日是「地球日」，「谷歌 塗鴉」（Google Doodle）以六張體現地球自然之美和生態多樣性的空拍圖片代替谷歌搜索引擎的GOOGLE六個字母 ，再次提醒人們為後代保護我們美麗家園的重要性。

據「谷歌塗鴉」官方資料介紹，這些呈現出字母輪廓的自然圖片，展現了來自世界各地的民眾、社區和政府每天為保護地球的自然美景、生物多樣性和資源所做的不懈努力。這些案例給了人們成功的希望，讓大家對未來保持樂觀。但也提醒在應對氣候危機和生物多樣性流失方面還有更多要做的事。

顯示字母G圖案的是英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）。由土克群島和凱可群島等30多座島嶼組成。這些島嶼生物多樣性豐富，當地政府與非政府組織致力於保護自然資源和珊瑚礁，以及復育瀕臨滅絕的岩鬣蜥等物種。

顯示字母O圖案的是墨西哥蠍子礁國家公園（Scorpion Reef National Park）。這裡也被稱為阿拉克蘭島（Arrecife de Alacranes），是墨西哥灣南部最大的珊瑚礁，也是聯合國教科文組織（UNESCO）認證的「生物圈保留區（biosphere reserve」），還是大型珊瑚和數種珍惜鳥類和海龜的避難所。

顯示字母O圖案的是冰島瓦特納冰川 國家公園（Vatnajökull National Park）。此地於2008年設為國家公園。聯合國教科文組織認證為世界遺產也擁有歐洲最大的冰川生態系統。火山和冰川混合的地貌孕育了獨特的風景和植被。

顯示字母G圖案的是巴西雅烏國家公園（Jaú National Park）。雅烏國家公園是南美洲最大的森林保護區，位於亞馬遜雨林的中心地帶，保護著包括長尾虎貓、美洲虎、巨獺和亞馬遜海牛在內的大量物種。

顯示字母L圖案的是綠色長城（Great Green Wall）奈及利亞段。綠色長城2007年正式啟動，由非洲聯盟主導，計畫於非洲撒哈拉沙漠與蘇丹草原間的撒赫爾地區，打造一條寬15公里、長8000公里，橫越非洲大陸的植被帶。透過植樹與實踐永續的土地管理等方式恢復非洲受沙漠化影響的土地。同時為該地區的人民和社區帶來了更多的經濟機會、糧食安全和氣候適應能力。

顯示字母E圖案的是澳洲皮爾巴拉群島自然保護區（Pilbara Islands Nature Reserves）。皮爾巴拉島自然保護區是澳洲的20個自然保護區之一，有助於保護脆弱的生態系統、日益稀有的自然棲息地以及許多受威脅或瀕臨滅絕的物種，為多種海龜、海鳥、灘塗鳥類提供安全的家園。