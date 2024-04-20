陳立人殺妻案再開庭 仍未答辯

嫌犯陳立人2月間首次出庭時，頭上戴著「人道約束軟殼防護頭盔」。（本報檔案圖）

震撼矽谷 的谷歌 工程師殺妻案19日（周五）在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行首次認罪聽證會。但因為嫌犯陳立人當庭未作答辯，案件在司法程序上沒有取得任何進展，下一次聽證會將於6月7日舉行。

1月16日，陳立人因涉嫌殺害妻子于軒一被捕，後因住院五次缺席提審，直到2月9日才在第六次提審時現身。接下來，他需要對檢方提出的指控進行答辯，選擇認罪、不認罪或不抗辯，然後才能繼續接下來的程序。

4月19日是陳立人的首次認罪聽證會，他身著黃色囚服出現在法庭上。這次他的頭上沒有首次出庭時所戴的「人道約束軟殼防護頭盔」，那是一種降低頭部受傷風險，通常用在懲教環境防止自殘的頭盔。他看上去精神狀態良好，但似乎頭髮少了一塊，疑似是頭部受傷所致。

或許是考慮到媒體與民眾對陳立人案的高度關注，他沒有被安排坐在專門的被告席，而是被允許坐在律師席一側靠牆的一張椅子上。由於遮擋物的存在，從旁聽席很難觀察到他的一舉一動。記者只隱約看到，陳立人的代理律師施羅德（Wesley Schroeder）在開庭前與他進行了約兩、三分鐘的交談，儘管法庭為陳立人指派了翻譯，但顯然他和律師之間的對話並不需要翻譯。

當日陳立人沒有進行答辯，辯方律師以仍在等待屍檢報告結果為由，向法官提出延後。法官批准了他的請求，並將下次認罪聽證會的時間定於6月7日上午9時。

負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）庭後向媒體說明，被告有權力提出正當理由延後答辯，下一次的聽證會或許仍然不會有任何進展，因為法律並沒有嚴格規定被告一定要在多長時間內作出答辯。對此他無奈地說：「我希望我們可以控制（進度），但這是由他們（辯方）決定的。」