市長話金山╱金山自動車牌識別器 3個月內啟用

舊金山市長布里德與華埠重要僑領合影。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們︰

我們在打擊犯罪行為上正取得進展，並且傳達了一個重要的信息–舊金山 是一個適合居民、商業和遊客的安全城市。雖然我們在加強警力方面毫不鬆懈，但我們也正在整合技術，用以支援每天辛勤工作的警務人員來看守舊金山並逮捕那些誤以為可以在舊金山犯法的人。

舊金山市長布里德與華埠僑領David P. Lee合影。（布里德辦公室提供） 舊金山市長布里德與女性代表合影。（布里德辦公室提供）

由於我們在去年11月份獲得了州政府有組織零售盜竊撥款計畫的1730萬元撥款，以及我為自動車牌識別器提供資源而推動的立法得到通過後，上周，我們終於能夠開始在舊金山內的大約100個十字路口安裝400個自動車牌識別器計畫。舊金山警察局預計所有400台攝像頭將在接下來的三個月內安裝完畢並投入使用。

警隊對自動車牌識別器技術的授權使用僅限於以下用途：

•車牌識別；

•協助由本地、州和地區內公共安全部門啟動的刑事調查，通過識別與刑事調查目標相關的車輛；

•幫助尋找受害者、證人、疑匪、失蹤兒童、成年人和/或長者，包括響應Amber 警報和銀色警報以及與相關執法調查；

•通告警方有被通緝 的人或被通緝的車輛。

這項技術不會用於人臉識別、帶有可識別的個人資料的警報以及發出紅綠燈或超速攝像罰單。

這些新的公共安全車牌識別器攝像頭將由舊金山警察局使用，以解決包括有組織零售盜竊和汽車盜竊等關鍵公共安全問題。

這些新的公共安全工具也是我策略的一部分，利用科技改善公共安全結果。我最近提出並得到選民通過的E提案，允許了舊金山警察局增加對高科技術的使用。還將幫助舊金山繼續在公共安全方面取得進展。舊金山犯罪率有所下降，2023年是過去十年犯罪率最低的一年。到目前為止，今年的犯罪率繼續下降–與去年相比，財產犯罪減少了32％，暴力犯罪 減少了17％。

這些車牌識別器將可以在打擊零售盜竊、汽車爆竊、非法賽車和其他犯罪活動中發揮關鍵作用。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供） 舊金山市長布里德參與華埠慶典，並和重要僑領合影。（布里德辦公室提供）

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德