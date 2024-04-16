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舊金山日落區9000平方呎空地 閒置逾75年

編譯林思牧／綜合報導
舊金山1801 Noriega St.這塊建地，至少已閒置了75年。(谷歌地圖)
舊金山1801 Noriega St.這塊建地，至少已閒置了75年。(谷歌地圖)

舊金山可說是吋土吋金的地方，但中央日落區(Central Sunset neighborhood)卻有一塊9000平方呎的建地永遠空在那裡。媒體企圖跟地主聯繫，屢次探詢好像還是沒有得到確切答案，市民與官員都希望盡快能建出一棟漂亮的建築物。

朴陽(Yang Park，音譯)30年前在諾利耶加街(Noriega Street)開了跆拳道館，一轉眼已經換了一個世紀，人事雖已全非，但道館對面的那塊地一點沒變，還是鐵籬圍住、長滿野草。市政府的資料可以追溯到1948年，那時就是塊空地，不過市府1940年的檔案照中，那塊地大約一半是有建築物覆蓋的。

市府規畫處長賽德(Dan Sider)指出，2004年地主曾經呈繳一份開發案，要建一棟有四層樓、11個單位的公寓，但最後無疾而終。附近的商家和居民都不願看到雜草叢生的破敗景象，他們希望那塊地上可以建出一個商店或公寓住宅，畢竟舊金山一居難求，滿街都是遊民，建出一個住處至少可以紓解一些房荒。

勞爾斯(Catalina Rawers)是附近日落啤酒公司(Sunset Brewing Company)的服務員，她希望能建出一個小小的狗公園，附近的居民可以帶狗到這裡遊玩，行人可以在長椅上歇歇腳。

根據市府的房產登記資料，從1995年起這塊地的擁有人是羅斯娜查佳(Rosna Marthen Tjuatja)，她每年按規定繳房產稅，去年她繳了1萬8678.44元。舊金山標準報(San Francisco Standard)的記者到查佳位於另一個地址的住處敲門，但卻沒有人來應門。從Tjuatja的拼法來看，這原本應該是荷蘭一帶人民的姓氏。

代表日落區的市議員恩加迪歐(Joel Engardio)指出，這塊空地最適合建一棟幾層樓高的建築，底層可做為咖啡屋(cafe)、雜貨店(grocery)或社區中心(community center)，上面可以作為住宅，這一帶有不少商店，也有巴士通過，交通相當便利，地主不論是要出售還是出租，應該都有人會樂於購買或承租。

舊金山 咖啡 遊民

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