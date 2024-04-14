金山11區市議員 賴天宸參選

在舊金山等地創建35個早教機構、哈佛畢業的中國安徽移民賴天宸（Michael Lai）12日宣布，參選金山第11區市議員。獲得不少支持。（記者劉先進 ／攝影）

在舊金山灣區 創立35個早教機構、哈佛大學畢業的中國安徽第一代移民 賴天宸（Michael Lai）12日正式宣布參選舊金山第11區市議員。作為民主黨溫和派的賴天宸說，希望改革修復舊金山、打擊毒品犯罪、增加警員、提高公共安全，為所有收入特別中產階級提供住房，在社區內建設高質量的教育。

他的參選，獲得亞裔州檢察長邦塔（Rob Bonta）、州議員威善高、舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）、麥德誠（Matt Dorsey）、華裔檢察官湯曉慧（Nancy Tung）等背書。

第11區包括肖化區（Excelsior District）、Oceanview等地。現任市議員安世輝（Ahsha Safai）即將卸任並角逐11月的舊金山市長職位。11區目前有兩個華裔移民參選，除了賴天宸，另一位是現任美國華人聯合會（United Chinese Americans）金山分會主席的廣州第一代移民陳小焱（Chyanne Chen）。其他角逐者分別是曾幫助現副總統賀錦麗競選參議員的奇斯蒂（Adlah Chisti）、Muni司機工會的前負責人馬朗科（Roger Marenco）和曾擔任金山學區公平總監的瓊斯（Ernest Jones）。

賴天宸兩歲半隨著父母賴建宇、王曉紅移民到美國，他和妹妹賴天宜（Heidi Lai）均畢業於哈佛大學，他曾創立早期教育初創公司Tinycare，該公司採用新的日托模式，籌集了1790萬元，並擴展到舊金山灣區和亞利桑那州共35個地點。Tinycare後來被收購，母公司的教育模式擴展到七個州，他還幫助創立Minerva大學舊金山分校，該校在全球有七個校區，被評為全球最具創新性大學第一名。

賴天宸的父母在文革期間長大，隨後中國改革開放、恢復市場經濟，他家脫貧，父母重返校園。父親浙大畢業，母親考上北大，是家族內首個上大學的人。赴美時，父親口袋只有100元現金，在一家中餐館做了長時間的服務員維持生計。又搬到南加州，先租房再買房。他說，從小就讀公立學校，很幸運獲得哈佛的經濟援助，實現美國夢，「但現在很多人的夢想已經不復存在。」

大學時，賴天宸開始從事教育工作，擔任八年級五班的志願者老師。十年前他搬到舊金山和好友開創新的大學模式。他還報名成為田德隆社區的學前教育志願者老師。他說，早教初創公司Tinycare還租用公寓，給在城市負擔不起的教師提供住房，「這既事關教育，也是勞動力住房。將是我的兩大優先事項。」

賴天宸的競選綱領包括，為警局配備齊全的人員，增強公共安全，繼續逮捕芬太尼毒販。他強調，希望為所有收入水準的民眾提供住房，讓毒販接受治療，重新規畫並且復甦市中心，確保將辦公樓轉為住宅。「金山40%的辦公樓空置率，在全美147個城市中，經濟復甦恢復速度最慢。我將為11區戰鬥。」

賴天宸說，相比其他候選人，他的優勢是競選並成功當選為民主黨中央委員會委員，在非營利機構任職，能有效組織動員社區解決問題。他已公開競選網站http://votemichaellai.com。