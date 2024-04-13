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溫暖天氣結束 北加周末又迎風暴

編譯組／綜合報導
灣區結束溫暖天氣，另一場降雨即將在本周末侵襲加州部分地區。（取自臉書）
灣區結束溫暖天氣，另一場降雨即將在本周末侵襲加州部分地區。（取自臉書）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區今年迄今為止最溫暖的一段天氣已經結束，另一場降雨即將在本周末侵襲加州部分地區。

周五一個低壓系統經過俄勒岡州（Oregon），向加州中部地區移動。預計周六（13日）該系統將減速並在舊金山附近停滯，圍繞其中心形成陣雨和雷暴天氣。

預計從周五晚上到周日（14日）下午，舊金山、沙加緬度、屋崙、聖荷西和聖他巴巴拉（Santa Barbara）將迎來半英寸到一英寸的降雨，聖他克魯茲（Santa Cruz）山脈和大索爾（Big Sur）海岸的降雨量將達到 2 英寸。

太浩湖（Lake Tahoe）滑雪勝地可能會出現幾英寸的晚季降雪。據預測，巨象山（Mammoth Mountain）和南塞拉（Sierra）山脈的其他地區將迎來半英尺到一英尺的降雪。

氣溫預計也會下降，周六，聖他克拉拉、利佛摩（Livermore）和沙加緬度山谷的最高氣溫將在50華氏度左右，比周四下降了25度。

灣區、中央海岸（Central Coast）和聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）的雷暴提供能量。雷暴天氣可能包括小冰雹、偶爾的雲到地閃電和短暫的傾盆大雨。

據「天氣預報中心」（Weather Prediction Center）稱，強降雨可能會在聖他克魯茲、蒙特瑞（Monterey）、聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）、聖他巴巴拉和奧柯斯納（Oxnard）造成輕微洪災。

隨著氣溫的下降，冰點預計會降低到 4000 英尺，塔霍湖滑雪勝地預計降雪量為 3 到 7 英寸，巨象山的降雪量可達一英尺。

周日可能會有小陣雨，但總的來說天氣會比較平靜。周一（15日）氣溫將再上升幾度，周二（16日）將恢復到接近正常水平，總體而言，下周將是乾燥的。

舊金山 加州 灣區

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