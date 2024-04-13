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布里德訪中 攬復旦金山設分校

記者劉先進 ／舊金山報導
布里德表示，此次訪中重點行程之一是拜會姊妹市上海市，她將和名校復旦大學溝通在金山開設分校的可能性。（記者劉先進 ／攝影）
布里德表示，此次訪中重點行程之一是拜會姊妹市上海市，她將和名校復旦大學溝通在金山開設分校的可能性。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山市長布里德將於今(13)日啟程訪問中國。她表示，此行訪問重點行程之一是拜會姊妹市上海市，她將和名校復旦大學溝通在金山開設分校的可能性。

去年11月舊金山主辦亞太經合組織（APEC）峰會時，中國國家主席習近平和中國駐美大使謝鋒正式邀請布里德訪中，中共中央對外聯絡部部長劉建超也發出邀請。布里德訪華行程包括香港、深圳、廣州、北京和上海。她可能會和習近平會面。上海市長預計將於5月訪問舊金山。

布里德一直強調，希望透過訪華，刺激經濟增長，擴大舊金山旅遊市場，加強與中國整個地區的外交關係和文化聯繫，目標是為舊金山中心社區和整個城市。

布里德在「30 by 30」計畫中，提出未來願景，即到2030年，舊金山市中心將增加3萬名居民和學生。計畫目標是建立更牢固的關係和尋找教育機會。此次到上海，她將訪問頂尖研究型大學復旦大學。布里德說，希望與該大學溝通探討，在金山開設分校的可能性。

「你能想像想像這有多麼神奇嗎？上一次我在訪華期間到北京大學，學校以華裔僑領方李邦琴命名一棟建築物。方李邦琴也在演講中說，她希望有更多來自金山的學生到北大說普通話，幫助促進文化間的交流。」布里德說。

布里德的訪問代表團，以金山亞太裔社區商界和社區領袖組成。包括華埠商戶聯會會長邵旗謙，他將預定協調訪問團的機票、巴士等出行事宜，滿足代表團的外出需求。Global SF行政主任趙翠薇（Darlene Chiu）曾有陪同市長訪華的經驗，將協助建立經濟關係。訪問團還包括Daphne Fang，她是已故捷運董事方以偉（James Fang）的遺孀。方以偉曾是舊金山上海友好城市主席，安排過已故市長李孟賢首次訪問中國行程，布里德當時作為市議員參加。她表示，「方以偉確保我會參加那次訪問，也是我人生中最佳旅行體驗之一。」

布里德曾規畫金山未來路線圖，期望重振市中心，重申金山作為一個繁榮的全球目的地、創新中心和灣區經濟的地位。這一戰略的關鍵組成部分包括，將國際品牌和技術引入市內。布里德在廣州期間，將會見多家中國企業，如廣州視源電子科技（CVTE），該公司專門從事消費級和商業電子行業的尖端技術和產品。她還將會見中國美國商會（AmCham China），該商會由來自近千家在華運營公司的數萬名會員組成。

舊金山 習近平 華埠

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