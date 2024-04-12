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16選區重新計票 現任議員艾許：資金來源透明化

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
艾許要求重新計票過程必須透明。(本報資料照)
艾許要求重新計票過程必須透明。(本報資料照)

針對目前加州16選區國會議員選舉即將開始的重新計票，現任16選區國會議員艾許（Anna Eshoo)日前對媒體表示，重計資金的來源應該透明化。聖他克拉拉選務處則表示，調查資金來源不屬於自身職責範圍。聖馬刁縣選務處表示，還在整理媒體提問。

加州第16選區跨越聖他克拉拉縣和聖馬刁縣。

艾許對媒體表示：「誰在為此付帳，誰在支持（重新計票）？我選區的選民有權利知道，就像我總是被要求公開資金數量和來源那樣。」艾許此前曾公開表示支持候選人之一的史密提恩(Joe Simitian)。

艾許說：「在這背後的這位先生應該站出來。」她指出，民選官員和候選人應該定期公開他們的捐贈者，重新計票的大筆花費也應該按照這個標準來。「誰支付的這筆錢一定要完全透明。」

記者11日從聖他克拉拉縣選務處了解到，來自聖馬刁縣帕斯菲卡的斯泰金克（Dan Stegnik）提出重新計票時表示，他認為重新計票會讓候選人羅達倫（Evan Low)的票數超過史密提恩。

於此同時，曾是李卡多競選聖荷西市長團隊成員的彭莊煒（Jonathan Padilla）在申請重新計票文件中表示，他沒有和任何一位候選人或候選人的代理有溝通或協作。他也選擇羅達倫作為重新計票的勝利者。所以，如果史密提恩最後獲勝的話，他需要向聖他克拉拉縣和聖馬刁縣支付超過40萬元的費用。

聖他克拉拉縣選務處對記者表示，由於斯泰金克是本周一（8日）提交的重計申請，他有一周的時間來交付定金。只要在下周一（15日）之前交付定金，就可以開始計票；而彭莊煒是本周二(9日)遞交的申請，所以只要在下周二(16日)上午之前交付定金就可以。

選務處還透露，在重計過程中並不會每天更新計票結果，只會在重計全部結束後發布最終結果。重計的第一步，是從倉庫中將之前完成計票的票箱調出來。重計申請人有權利要求優先調取哪些小選區的票箱。

重新計票的工作人員由選務處資深員工和臨時招募人員共同組成。重新計票前會對所有計票人員進行培訓。

加州 聖荷西

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