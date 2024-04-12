我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

聖縣發現埃及斑蚊 籲滅蚊防登革熱

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
後院閒置的花盆、水桶、雨布、空瓶蓋、舊輪胎里的積水都可能是蚊子繁衍生息之處。（記者徐蓓蓓／攝影）
後院閒置的花盆、水桶、雨布、空瓶蓋、舊輪胎里的積水都可能是蚊子繁衍生息之處。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克拉拉縣病媒控制中心在聖荷西市東部一處居民區採樣到六隻埃及斑蚊。這種外來物種蚊子非常具有侵略性，會在白天咬人，還會傳播登革熱和黃熱病之類的傳染病。聖縣呼籲民眾採取措施減少蚊子繁衍生息的有利環境，防止埃及斑蚊在本地生存下來。

病媒中心是在聖荷西的Machado Lane靠近Story Road的地段發現了六隻雌性埃及斑蚊。中心員工正在對周邊地區進行徹底清理，誘捕成年蚊子，檢視房屋尋找蚊子幼蟲和棲息地（例如，積水處）以及消殺。

據悉，此次是聖他克拉拉縣第二次發現埃及斑蚊。上一次是2022年秋季在聖荷西北部的一處工業設施。當時病媒中心及時在第一時間清除了病蚊。

本次發現的埃及斑蚊不僅數量超過上次，還分布在居民區，而且目前即將進入氣候溫暖的春夏季節， 也是蚊子活動最猖獗的時候。

病媒中心指出，如果埃及斑蚊在聖縣立住腳的話，不僅會威脅到公眾健康，還會影響到居民的生活品質。這些蚊子不像只在早晨和傍晚涼爽時段活躍的本土蚊子，在白天也非常活躍和具有攻擊性。

因而允許病媒中心工作人員在需要的時候進入居民家中檢查和消除蚊子，是非常重要的。病媒中心也敦促聖荷西市東部的居民檢查自己家中是否有積水的情況，並馬上清理。

對於擔心自己隱私安全的居民，病媒中心強調，工作人員進入居住區，不會被允許進行檢查蚊子和蚊子棲息地之外的其他任何行為。檢查也不收取任何費用。

埃及斑蚊雖然屬於外來物種，但是已經在加州境內19個縣都有蹤跡，主要集中在中谷和南加地區。這種蚊子可以傳播包括登革熱、基孔肯雅熱、茲卡和黃熱病在內的數種病毒。

埃及斑蚊大約1/4吋大小，在後背和腿部有黑白線條。它不善遠距離飛行，通常只在孵化地500呎之內的地帶活動。

建議居民檢視住所，清除哪怕是最小量的積水。清洗鳥盆、寵物飯盆和其他盛水器具，也是清除掉埃及斑蚊蟲卵的好辦法。埃及斑蚊的蟲卵非常小，肉眼看來只像是很小的污點而已。

病媒中心工作人員介紹誘捕蚊子的工具。（記者徐蓓蓓／攝影）
病媒中心工作人員介紹誘捕蚊子的工具。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖荷西 加州 南加

上一則

384平方呎庫比蒂諾小屋 為什麼敢開價170萬？

下一則

Intel、Ghost Autonomy、Checkr… 灣區科技業再傳裁員

延伸閱讀

艾許強調重新計票需透明 選務處透露更多重計細節

艾許強調重新計票需透明 選務處透露更多重計細節
聖縣確認發現了會傳染登革熱病毒的埃及斑蚊

聖縣確認發現了會傳染登革熱病毒的埃及斑蚊
又現戲劇性轉折 16選區4/15將重新計票

又現戲劇性轉折 16選區4/15將重新計票
聖荷西市議會通過決議 學校附近禁止停車露營

聖荷西市議會通過決議 學校附近禁止停車露營
加州住房計畫 聖縣多市未達標

加州住房計畫 聖縣多市未達標

熱門新聞

一名男子在康曲柯士達縣對女友動粗，遭到另一名男子以鏟子重擊眼球掉出。此為示意圖。（取自Pexels）

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

2024-04-06 22:32
一名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛時啟用「自動輔助駕駛」模式，結果發生自撞身亡意外。示意圖。（路透資料照）

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

2024-04-08 20:10
半月灣山葵公司種植的山葵品質優秀，雖然要價不菲，卻獲得許多餐廳青睞。（取自臉書）

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

2024-04-06 23:40
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13
數據顯示，近半加州高中畢業生沒有資格申請加州四年制公立大學，因為沒有選讀或通過「A到G必修課」。（取自Pexels）

加州公立大學申請 近半高中畢業生沒資格

2024-04-07 15:36
矽谷著名創投家、慈善家徐大麟博士日前因病在台北去世，享年81歲。（取自百人會網站committee100.org）

矽谷創投家徐大麟去世 享壽81歲

2024-04-07 15:55

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑