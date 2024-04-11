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疫後入學率低 舊金山大學取消網球項目

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山大學自疫情後學生入學率低，校方以節省開支的原因，取消了學校網球項目。（舊金山大學體育部提供）
舊金山大學自疫情後學生入學率低，校方以節省開支的原因，取消了學校網球項目。（舊金山大學體育部提供）

舊金山大學（University of San Francisco）自疫情後學生入學率低，校方以節省開支的原因，取消了隸屬於美國國家大學體育協會（NCAA）一級聯盟（Division One）的網球項目，共16名男女子運動員受到影響。

校方表示，受到影響的16名球員都有機會保留獎學金，繼續在大學深造，或轉學離開。校方表示，因學校長期招生不足，採取了一系列艱難的措施節省開支，其中之一就是終止兩個一級網球項目。

據悉，維持兩個網球項目的開支每年達100萬元。

校方表示，多年來學校一直在努力籌集資金維持學生體育項目，但都沒有成功。

學生賈尼尼（Chiara Giannini）表示，如果校方需要省錢，削減學生運動員項目應該是最後迫不得已的選擇，或許還有其他的方法讓網球隊繼續維持下去。

在學校執教20多年的女子網球助理教練迪宋（Sean Dizon）表示，疫情的兩年導致網球項目招生困難，許多來自國際的優秀運動員無法為學校效力，同時國內的運動員也很難受到項目的吸引選擇入學。

迪宋表示，學校在疫情後進行了一系列的改革，意圖重新營造球迷文化，吸引捐贈者，但這樣的努力都以失敗告終。「這真的很遺憾，我在這裡工作了20年，很遺憾看到優秀的學生運動員被迫轉學，重新面臨選擇。」

學生運動員威廉姆斯（Larry Williams）在上周表示：「我知道學校的情況有些糟糕，一些體育項目不得不被停止，並且網球一直以來並非學校的優勢項目。值得慶幸的是，學校沒有因此取消一個專業，因為這樣會有更多的學生和老師受到影響。」

學校體育部主管威廉姆斯（Larry Williams）表示，很遺憾教練和球員們收到這個消息，他們在舊金山大學的體育生涯被迫縮短，學校正盡全力幫助他們制定下一步的計畫，規畫未來。

疫情 舊金山 NCAA

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