水瓶投毒同事 灣區華裔工程師可能判兩年緩刑

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，曾就職於柏克萊工程與研究公司（Berkeley Engineering and Research）的冶金學家徐大衛（David Xu，音譯），因擔心同事袁蓉（Rong Yuan，音譯）與他競爭，在袁蓉的水瓶中投放重金屬。3月14日他在阿拉米達縣高等法院接受了法官的審判。在這一令人不寒而慄的犯罪行為中，他對投毒重罪不作抗辯，可能被判兩年緩刑。

在近一年半的時間裡，袁蓉發現她放在辦公室里的食物和水散發出一種奇怪的味道或氣味。柏克萊警方稱，她在工作時進食後，曾一度患上重病，有時需要到醫院接受緊急治療。袁蓉的兩名親屬也因飲用了她水瓶中的水後生病。最終，袁蓉起疑心，查看了她辦公室的監控錄像，發現徐大衛在2019年2月11日和3月4日對水瓶做了手腳。警方說，從這些事件中提取的水樣經檢測 ，鎘（cadmium）含量呈陽性，非常危險。

儘管檢察官於2019年指控徐大衛有預謀、謀殺未遂、一項嚴重身體傷害特別指控和兩項投毒重罪，徐大衛在交了200萬元保釋金後，僅被關押了大約一周。但提交給法官科爾韋（Kimberly Colwell）的認罪協商協議，已被縮減為一項投毒罪，只是最初指控的一小部分。

兩年來，他一直在拉法耶（Lafayette）的家中接受電子監控。服刑三個月後，法院允許他帶女兒去上體操和芭蕾舞課，2021年9月，這項特權擴大到每天與孩子們在一起。同年11月，他被解除軟禁。

加州 專業工程師、土地測量師和地質學家委員會已吊銷了徐大衛的工程師執照。

州律師將徐描述為一名 「異常老練的刑事被告」，認為他即使在軟禁期間也會對袁蓉、其前雇主的其他客戶和廣大公眾構成威脅。

但徐大衛的朋友和家人在給法庭的信中對他進行了對比，稱他是一個顧家的人，擁有柏克萊加大 的學位，可以修理從水管漏水到電腦故障的任何東西。徐的律師傑恩（Julia Jayne）吹捧他過去在金門大橋防自殺網和聖布魯諾輸油管爆炸調查中的工作，並稱有一年冬天，他每天晚上都帶女兒去溜冰場，直到她學會溜冰。

最終，法院禁止徐大衛進入他的工作領域，並命令他與受害人保持至少100碼的距離。他可能需要支付1萬元的賠償金、必須接受執法人員的搜查。

此案將於5月14日在都布林法院重新開庭，以確定徐將向受害者支付多少賠償金。