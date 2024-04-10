布里德訪中國 將與三家航空公司會面 促中美增加航班

布里德13日啟程訪華，希望促成美中往返航班增加。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德9日在有關出訪中國的記者會上表示，此次出行會與中國的三家航空公司會面，研究直飛航班，促成增加航班數量，實現中國各城市與舊金山的便利往來。希望可以早點讓民眾實現便利乘機，享平民機票價格。

今年2月底，聯邦運輸部允許中國航空公司每周運營美中直飛航班增至50班。目前中國的航空公司實際每周有35個美中直飛航班；其中，中國國際航空（簡稱國航）11班、東方航空9班，南方航空7班，廈門航空3班、海南航空3班，四川航空2班。

預計2024冬春航季，美中直飛客運航班每周將增至70班。這也是美中市場向好的積極訊號，票價也可望進一步下降。

布里德表示，來自中國的遊客曾經是舊金山觀光 產業的主力，每年約有50萬人前來，為當地經濟貢獻超過10億元。疫情 期間，由於封鎖與航線減少，觀光人數大幅下滑。舊金山2024年將約有38萬5000名旅客來自中國，消費額估計為11億元。她將促使中國重返舊金山海外遊客與消費的第一大來源地區。今年將是美中航空及商旅互動快速復原的一年。

據了解，疫情前美中每周直飛航班有300多班。疫情爆發後一度降到24班，美中雙方官員希望努力在今年底前增加到100班。

舊金山一家旅行社執行長April表示，因新增航班數量不確定，目前美中航班票價處於不穩定狀態，如上周往返舊金山北京轉機的票價是1400元，這周是1100元。目前正常往返轉機的價格平均在1000元左右。通常直飛會比轉機貴300元左右。疫情前轉機價格曾有300到500元的低價。

中國駐舊金山領事館張建敏總領事曾表示，舊金山來自廣東地區的移民頗多，對於華人期盼開通舊金山直飛廣州的訴求，他表示，南航有洛杉磯直飛廣州航線。但航班調整涉及航業航權的分配，也要基於市場化和國際合作協議，「如今開通直飛北京到舊金山航線，航班還是太少，希望這些好的勢頭能延續下去。因為疫情，很多人長期無法探親，有人為了回家不得不購買昂貴的機票。這種情況必須改變，很高興此類改變在發生。」

布里德希望，此次訪華可以促進雙邊的業務關係發展和更多的商業互動。航班交通的便利性是實現這一願景的基礎。