我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

金山市長候選人麥法恩：支持小商業發展 大麻店除外

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市長候選人、前市長麥法恩探訪灣景區居民，並回答華人社區關切的話題，受到支持者歡迎。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長候選人、前市長麥法恩探訪灣景區居民，並回答華人社區關切的話題，受到支持者歡迎。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長候選人、前市長麥法恩（Mark Farrell）7日探訪灣景區（Bay view）居民，並回答華人社區關切的話題，受到現場支持者歡迎。

麥法恩是土生土長的舊金山人，在市政府有過七年多的服務經歷，曾在2018年短暫擔任代理市長。 麥法恩的競選理念倡導對舊金山居民最重要的核心價值，將公共安全放在首位、清理街道、解決無家可歸問題、推動當地經濟、通過減稅支持小型商業和支持住房等。

灣景區的華人社區許多是低收入群體，住在可負擔住房。 該社區是輕工業區，有許多修車廠、工場和機械設備安裝公司等。 但最近困擾居民的是，有好幾家大麻零售和種植場在灣景區進入審批程序。 雖因大麻店的氾濫開業，舊金山市已經通過法案，三年內不再接受大麻店的申請，但是已經開始申請的大麻店還是可以完成其步驟。

灣景區華裔民眾稱，在社區百米內就可見三家正在營業的大麻店，甚至還開在育幼院附近。且大麻店可以做種植、處理、吸食和零售的一條龍服務，讓華裔社區心 生不安，打算為此商業活動進行上訴。

麥法恩表示，他的競選綱領一直是支持舊金山小商業的發展，但是大麻店除外。在過去幾年中大麻店面的申請已經超乎預計，他支持社區內不再開設大麻店的政策 ，在未來，社區內的商業發展模式會傾聽民意，並依照民眾的需求設置商業店面活動。

麥法恩向本報表示，他的「安全第一」和小商業稅豁免的政策，正能為華埠和亞裔社區雪中送炭。 他表示，自己身為移民之子，深知華人和亞裔社區在住房、食物、歧視和仇亞情緒方面所面臨的困境。 他將用自己的實際行動去傾聽和支持公共安全和經濟復甦的需要。

他承諾，如果他當上市長，從上任第一天開始，他就會聘請新警察局長，並改善警員的招募和留用制度；啟動七天24小時的收容中心，讓無家可歸者遠離街道並獲得服務；豁免每家總收入低於500萬元的小型企業繳納營業稅；公開為支持警察執法的所有法案背書。

麥法恩的競選詞稱：「我們是如此地熱愛這座城市，只要齊心協力，定能讓舊金山市成為大家安居樂業的地方。」

會後麥法恩與活動組織者和社區領袖，為前來參與活動的華裔居民派餐交談，受到社區民眾歡迎。

大麻 舊金山 華人

上一則

矽谷慈善創投家徐大麟81歲辭世 5月舉行追思會

下一則

停車充電擋人行道挨罰 車主喊冤：頂靠車庫門也難避免

延伸閱讀

洛杉磯社區暴力盜竊氾濫 居民被逼買槍自保

洛杉磯社區暴力盜竊氾濫 居民被逼買槍自保
拜登政府撥款200億元 弱勢社區推動潔淨能源

拜登政府撥款200億元 弱勢社區推動潔淨能源
紐約皇后區社委會新成員 亞裔占24%

紐約皇后區社委會新成員 亞裔占24%
公益社區團體分享會 紐約法拉盛住房問題大

公益社區團體分享會 紐約法拉盛住房問題大
佩斯金競選起跑 訴求明智打擊犯罪

佩斯金競選起跑 訴求明智打擊犯罪

熱門新聞

一名男子在康曲柯士達縣對女友動粗，遭到另一名男子以鏟子重擊眼球掉出。此為示意圖。（取自Pexels）

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

2024-04-06 22:32
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

2024-04-01 20:55
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。（KPIX匿名員工提供）

Walgreen藥店被零元購 警方4小時後才出警

2024-04-02 18:49
半月灣山葵公司種植的山葵品質優秀，雖然要價不菲，卻獲得許多餐廳青睞。（取自臉書）

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

2024-04-06 23:40
1號公路大蘇爾(Big Sur)路段南向車道坍方。（受訪者提供）

加州1號公路大蘇爾段坍方 1600人受困

2024-04-02 02:20
屋崙港口局委員長萊斯利（Barbara Leslie）表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客都不知道屋崙位於灣區。（港口委員會提供）

屋崙機場新名稱加「舊金山灣」SFO嚴重擔憂

2024-04-01 18:48

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業