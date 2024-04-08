金山市長候選人麥法恩：支持小商業發展 大麻店除外

舊金山市長候選人、前市長麥法恩探訪灣景區居民，並回答華人社區關切的話題，受到支持者歡迎。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長候選人、前市長麥法恩（Mark Farrell）7日探訪灣景區（Bay view）居民，並回答華人 社區關切的話題，受到現場支持者歡迎。

麥法恩是土生土長的舊金山人，在市政府有過七年多的服務經歷，曾在2018年短暫擔任代理市長。 麥法恩的競選理念倡導對舊金山居民最重要的核心價值，將公共安全放在首位、清理街道、解決無家可歸問題、推動當地經濟、通過減稅支持小型商業和支持住房等。

灣景區的華人社區許多是低收入群體，住在可負擔住房。 該社區是輕工業區，有許多修車廠、工場和機械設備安裝公司等。 但最近困擾居民的是，有好幾家大麻 零售和種植場在灣景區進入審批程序。 雖因大麻店的氾濫開業，舊金山市已經通過法案，三年內不再接受大麻店的申請，但是已經開始申請的大麻店還是可以完成其步驟。

灣景區華裔民眾稱，在社區百米內就可見三家正在營業的大麻店，甚至還開在育幼院附近。且大麻店可以做種植、處理、吸食和零售的一條龍服務，讓華裔社區心 生不安，打算為此商業活動進行上訴。

麥法恩表示，他的競選綱領一直是支持舊金山小商業的發展，但是大麻店除外。在過去幾年中大麻店面的申請已經超乎預計，他支持社區內不再開設大麻店的政策 ，在未來，社區內的商業發展模式會傾聽民意，並依照民眾的需求設置商業店面活動。

麥法恩向本報表示，他的「安全第一」和小商業稅豁免的政策，正能為華埠和亞裔社區雪中送炭。 他表示，自己身為移民之子，深知華人和亞裔社區在住房、食物、歧視和仇亞情緒方面所面臨的困境。 他將用自己的實際行動去傾聽和支持公共安全和經濟復甦的需要。

他承諾，如果他當上市長，從上任第一天開始，他就會聘請新警察局長，並改善警員的招募和留用制度；啟動七天24小時的收容中心，讓無家可歸者遠離街道並獲得服務；豁免每家總收入低於500萬元的小型企業繳納營業稅；公開為支持警察執法的所有法案背書。

麥法恩的競選詞稱：「我們是如此地熱愛這座城市，只要齊心協力，定能讓舊金山市成為大家安居樂業的地方。」

會後麥法恩與活動組織者和社區領袖，為前來參與活動的華裔居民派餐交談，受到社區民眾歡迎。