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聖荷西首用AI探測遊民營地 灣區其他城市尚未跟進

編譯組╱綜合報導
聖荷西使用AI探測遊民營地，其他灣區城市目前沒有相關計畫。(ABC 7電視新聞畫面)
聖荷西使用AI探測遊民營地，其他灣區城市目前沒有相關計畫。(ABC 7電視新聞畫面)

全國各地城市已經開始試驗人工智慧來繪製坑洞地圖、減少交通和撲滅野火。 在聖荷西，官員現在正在利用快速發展技術實現另一個目標：偵測無家可歸者營地。但是灣區其他城市目前沒有計畫跟進。

聖荷西信使報報導，自去年12月以來，一輛裝有六台小型攝影機的白色城市豐田轎車曾三次在南聖荷西巡航，收集停放的汽車和房車的鏡頭。 然後，這些圖像被輸入到四家私人公司開發的不同人工智慧系統中，以確定車內是否有人居住。

這項開放式試點計畫被認為是全國同類計畫中首個，可能很快也會尋求確定帳篷營地，有朝一日擴大到在城市中縱橫交錯的房車隊。

儘管遊民倡導者擔心，這項努力可能會導致更多的營地清理和扣押房車，但市政府官員表示，這將有助於為無家可歸者提供所需的服務和庇護所或住房。 官員強調，該計畫並非旨在收集車牌或人臉的辨識鏡頭。

聖荷西市長馬漢表示，市府需要知道城市中所有遊民居住車輛的位置，以便能夠管理它們。...
聖荷西市長馬漢表示，市府需要知道城市中所有遊民居住車輛的位置，以便能夠管理它們。（本報檔案照）

「我們對住戶外的個人身分不感興趣，」市長馬漢（Matt Mahan）說，「但我們確實需要知道城市中所有居住車輛的位置，以便我們能夠管理它們。」

在灣區其他地方，包括舊金山、屋崙、佛利蒙和山景城等城市官員則表示，他們沒有計畫使用人工智慧來追蹤遊民營地。

不過，專家表示，不難想像還有其他城市將會效法聖荷西的做法。 上個月，馬漢接待了來自白宮和全國各地地方官員，參加關於利用人工智慧改善公共服務的虛擬論壇。

聖荷西州立大學人工智慧教授兼研究員彭迪亞拉（Vishnu Pendyala）表示，該技術在檢測無家可歸者營地方面具有「巨大潛力」。 但他也指出了圍繞試點計畫和其他新興人工智慧工作的隱私問題。

「我們已經看到許多東西被駭客攻擊，許多東西被濫用，」彭迪亞拉說。 他指出，有報導稱，承包商涉嫌監聽 iPhone用戶向Siri（一款由人工智慧驅動的程式）提問的錄音。

聖荷西市和參與該試點的公司的官員表示，保護人們的隱私是當務之急，部分方法是明確指示人工智慧系統忽略面孔和車牌號碼。

聖荷西首席資訊長 塔菲克（Khaled Tawfik） 表示，無論喜歡與否，人工智慧都將成為一項主導技術。 「我們希望成為發現風險並尋找減輕風險方法的領導者。」

與此同時，聖荷西市政府官員正在製定計畫，將約1000名無家可歸者從當地洩洪道轉移到避難所。 聖荷西估計有6300遊民，其中約70%住在戶外或車內。 其餘的人留在避難所。

除了應對營地問題外，聖荷西的試點計畫還旨在幫助識別垃圾、塗鴉、坑洞和違規停車行為。 據人工智慧專家和全國無家可歸者倡導者稱，其他城市已經將人工智慧用於這些目的，但聖荷西似乎是第一個使用該技術來發現房車或帳篷內有人居住的城市。

陶菲克表示，在試點期間，他的部門不會與其他當地機構或警察部門分享任何訊息，未來分發的任何數據或鏡頭都會掩蓋識別細節。

總部位於聖馬刁的 Xloop Digital副總裁達伍德（Masaf Dawood）說，這是第一次有城市要求該公司識別居住車輛。 Xloop Digital 的軟體會尋找標記，包括道路上的垃圾、停放的房車和意想不到的物體，例如車輛儀表板上的咖啡機。儘管該技術具有潛力，但預計會有一定的誤差範圍。

參與試點的其他公司包括 Sensen.AI、CityRover 和基於山景城的 Blue Dome Technologies。

聖荷西 人工智慧 遊民

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