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加州公立大學申請 近半高中畢業生沒資格

編譯廖宜怡／綜合報導
數據顯示，近半加州高中畢業生沒有資格申請加州四年制公立大學，因為沒有選讀或通過「A到G必修課」。（取自Pexels）
數據顯示，近半加州高中畢業生沒有資格申請加州四年制公立大學，因為沒有選讀或通過「A到G必修課」。（取自Pexels）

根據規定，高中應屆畢業生若想申請加州四年制公立大學，如加大（UC）或州大（CSU），他們在申請前必須先選修並通過一些特定課程。

這些課程被稱為「A到G必修課」（A-G requirements），它們的內容超出高中文憑的要求，被視為是學生通往加州最佳公立大學大門的金鑰匙。這些科目包括至少兩年歷史、四年英語、三年數學、兩年科學、兩年外語、一年表演或視覺藝術，以及一年大學預備課程（AP先修課程、國際文憑或雙學分課程）。此外，學生必須在這些科目中拿到C或以上的成績，才有申請加大或州大的資格。

根據加州教育廳（California Department of Education）今年初公布的數據，上個學年度，學業成績符合資格申請加大或州大的加州高中畢業生只有51.7%。這個數字多年來沒有太大的變化。在2016到2017學年度，加州只有49.5%的高中畢業生能申請加大或州大。

不過，「A到G必修課」並不總是具有最終決定權，加大和州大都訂立了例外情況，為一些不符合課程要求的學生提供入學機會，例如在家自學或在極端環境下讀書的學生。此外，就算學生通過所有要求的課程，不被錄取的可能性仍然很大，儘管這與申請哪些學校有關。

除了學業成績，還有一個因素影響加州學生進入大學的比例：究竟有多少高中生真的想上大學？

2021年的蓋洛普調查（Gallup）發現，只有約41%的18到29歲美國人表示大學學位「非常重要」，低於6年前的74%。其他數據也指出，2021年需要大學學位的工作比例為44%，低於2017年的51%。蘋果、特斯拉和希爾頓飯店等大企業現在面試的求職者，很多都沒有四年制大學學歷。

儘管如此，計畫申請四年制大學的加州高中生仍占大多數，上一學年為61%。聯邦數據顯示，大學畢業生不僅比沒有大學學位的同齡人賺得多，在經濟衰退時被解雇的可能性也較小，也不太容易受到科技變化影響。這正是為何許多教育工作者認為，「A到G必修課」的取得性和普及程度存在著巨大差異，是不公平的。

富樂頓州大（Cal State Fullerton）教育系博士班主任沃金斯（Nancy Watkins）說：「A到G科目提供的差異提醒人們，長久以來的教育不平等繼續影響著學生的未來。」

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