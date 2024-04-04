阿拉米達縣用狗測新冠 訓練犬坐下示警準確率達94%

兩隻用於檢測新冠的訓練犬。（圖片來源：Alameda Health System）

阿拉米達縣開始採用一種新的方式來探測新冠，是接受過檢測 COVID-19訓練的狗。

這些訓練犬3日開始在阿拉米達的公園橋康復和健康中心（Park Bridge Rehabilitation and Wellness）巡視。這一試驗檢測新冠肺炎的有效新方法，是阿拉米達健康系統（Alameda Health System）為防止護理設施中發生感染、並為患者提供最高品質的護理而做出最新努力成果。

實施這種方式的阿拉米達健康系統，是一家公共綜合醫療保健提供者和醫療培訓機構，以患者和家庭為中心的護理而聞名。 AHS透過綜合醫院、診所和健康服務網絡提供全面的醫療、健康促進和疾病預防，致力於透過關懷、療癒、教學和服務所有人的使命來促進健康並優化社區的健康。

這些狗經過訓練可以在人的腳、腳踝或小腿區域附近嗅探。如果牠們發現了COVID-19的氣味，牠們會透過快速坐下或使用其他類似的行為來通知受到處理的人。

「我們很高興能與訓練犬組織『早期情報犬』（Early Alert Canines，EAC) 合作開展這項試點項目，」AHS行政長艾斯匹諾查（Richard Espinoza）說， 「能夠與社區組織合作，以獨特、有趣和有趣的方式確保我們的聚集環境安全，真是太好了。」

據EAC稱，這些特殊的金茂犬使用鼻子來檢測與COVID-19相關的揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds，VOC）。狗的嗅覺估計比人類好1萬倍到10萬倍。狗經過嚴格的訓練，平均檢測準確率高達94%。

2021年，EAC與加州 公共衛生廳（CDPH） 合作開展了一項計畫，在灣區學校訓練和部署COVID-19檢測犬，目前正進入下一階段，以探索醫療檢測犬的全部潛力重點關注弱勢群體。

雖然訓練每隻狗的成本約為5萬元，並且可能需要長達一年的時間，但該計畫免費提供有效的監測和疫情 應對。除了高精準度之外，狗帶來的優勢之一就是速度。他們可以在30分鐘內測試大約300人。

欲了解更多信息，請訪問AlamedaHealthSystem.org。