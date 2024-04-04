我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

阿拉米達縣用狗測新冠 訓練犬坐下示警準確率達94%

記者楊逸辰／舊金山報導
兩隻用於檢測新冠的訓練犬。（圖片來源：Alameda Health System）
兩隻用於檢測新冠的訓練犬。（圖片來源：Alameda Health System）

阿拉米達縣開始採用一種新的方式來探測新冠，是接受過檢測COVID-19訓練的狗。

這些訓練犬3日開始在阿拉米達的公園橋康復和健康中心（Park Bridge Rehabilitation and Wellness）巡視。這一試驗檢測新冠肺炎的有效新方法，是阿拉米達健康系統（Alameda Health System）為防止護理設施中發生感染、並為患者提供最高品質的護理而做出最新努力成果。

實施這種方式的阿拉米達健康系統，是一家公共綜合醫療保健提供者和醫療培訓機構，以患者和家庭為中心的護理而聞名。 AHS透過綜合醫院、診所和健康服務網絡提供全面的醫療、健康促進和疾病預防，致力於透過關懷、療癒、教學和服務所有人的使命來促進健康並優化社區的健康。

這些狗經過訓練可以在人的腳、腳踝或小腿區域附近嗅探。如果牠們發現了COVID-19的氣味，牠們會透過快速坐下或使用其他類似的行為來通知受到處理的人。

「我們很高興能與訓練犬組織『早期情報犬』（Early Alert Canines，EAC) 合作開展這項試點項目，」AHS行政長艾斯匹諾查（Richard Espinoza）說， 「能夠與社區組織合作，以獨特、有趣和有趣的方式確保我們的聚集環境安全，真是太好了。」

據EAC稱，這些特殊的金茂犬使用鼻子來檢測與COVID-19相關的揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds，VOC）。狗的嗅覺估計比人類好1萬倍到10萬倍。狗經過嚴格的訓練，平均檢測準確率高達94%。

2021年，EAC與加州公共衛生廳（CDPH） 合作開展了一項計畫，在灣區學校訓練和部署COVID-19檢測犬，目前正進入下一階段，以探索醫療檢測犬的全部潛力重點關注弱勢群體。

雖然訓練每隻狗的成本約為5萬元，並且可能需要長達一年的時間，但該計畫免費提供有效的監測和疫情應對。除了高精準度之外，狗帶來的優勢之一就是速度。他們可以在30分鐘內測試大約300人。

欲了解更多信息，請訪問AlamedaHealthSystem.org。

檢測 加州 疫情

上一則

市議長佩斯金加入舊金山市長競選 周六在華埠官宣

下一則

加州1號公路不斷坍方 專家提解方 公民團體籲停建新旅館

延伸閱讀

台灣衛福部夜班津貼 釀護理師對立喊有失公平

台灣衛福部夜班津貼 釀護理師對立喊有失公平
調查：紐約亞裔對養老院信任不足

調查：紐約亞裔對養老院信任不足
增強安保 屋崙赫根伯格走廊犯罪減少

增強安保 屋崙赫根伯格走廊犯罪減少
阿拉米達縣一餐廳 傳出麻疹散播

阿拉米達縣一餐廳 傳出麻疹散播
舊金山縣初選投票率 灣區9縣最高

舊金山縣初選投票率 灣區9縣最高

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

2024-04-01 20:55
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。（KPIX匿名員工提供）

Walgreen藥店被零元購 警方4小時後才出警

2024-04-02 18:49
步上舊金山後塵，屋崙市中心也陷入困境，專家擔心其前景可能比舊金山更糟。（本報檔案照）

步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟

2024-03-28 02:19

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子