海灣女足主場首戰遭絕殺 灣區球迷仍力挺

海灣女足揭幕戰憾負，灣區球迷鼎力支持。（海灣女足提供）

舊金山灣區 全新成立的海灣女足隊（Bay FC）3月30日晚迎來自己首個賽季的主場揭幕戰。儘管被對手在比賽最後時刻絕殺，但超過1.8萬名當地球迷在14年的等待後，終於享受著坐鎮主場的驕傲，給予主隊最大的支持。

揭幕戰之前，海灣女足隊以一勝一負的戰績完成两場客場首秀。她們回到主場迎戰休士頓衝鋒隊（Houston Dash）。球隊前鋒Deyna Castellanos在上半場首開記錄，打入了她在國家女子足球 聯賽（NWSL）的首顆進球。下半場，衝鋒隊连下兩球，在終場前以2:1領先海灣女足隊。

比賽最後補時階段，主隊尚比亞籍球員Kundananji命中球門左上角，幫助海灣女足將比分扳平。

最後一分鐘，衝鋒隊左翼傳中被海灣女足後衛解圍，球不偏不倚彈到衝鋒隊前鋒Solaun腳下，足球被射入球門死角，衝鋒隊完成戲劇性的絕殺。

主場揭幕戰雖然告負，但沒有造成太大的遺憾。在當下女子體育運動蓬勃發展的時代，一支職業女足隊在灣區紮根，讓所有人都感到興奮。

「因為球迷的支持，勝利的氣氛在賽前就蔓延開來。」球隊主教練蒙托亞（Albertin Montoya）曾是灣區上一支職業女足隊Gold Pride的主教練，「2010年的時候，只有兩三千球迷到場，如今的場面在灣區從未出現過，這太不真實了。球迷的能量、激情，所有這些足球小學員的期待，女足球員最終會成為年輕人的英雄榜樣。」

球隊由四名前美國女足國家隊成員組建，主要投資 來自於國際投資公司Sixth Street，公司為這支新生的球隊總計投下1.2億元。海灣女足隊將在聖荷西PayPal Park征戰五個賽季，以「成為傳奇」（Be Legendary）為主題的廣告活動已經登陸灣區九個縣市，建立球迷文化。

在球隊公布名稱、品牌和標誌以來，一件印有Bay FC的球衣夾克受到球迷的熱捧，尤其是在灣區當地籃球明星湯普森（Klay Thompson）和49人球星基托（George Kittle）穿上後，大量網友詢問：什麼時候才能穿上那件很酷的夾克呢？