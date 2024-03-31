北加州中文學校聯合會 學術比賽頒獎

北加州中文學校聯合會30日舉辦第46屆學術比賽頒獎典禮，獲獎學生、家長，各中文學校校長、老師，超過500多人參加。（記者葛歆睿╱攝影）

北加州 中文學校聯合會30日（周六）下午，在金山灣區華僑文教服務中心舉辦第46屆學術比賽頒獎典禮，超過500多人參加。獲獎學生在親朋好友，各中文學校校長和老師的祝福與掌聲中領獎。

擔任頒獎來賓的包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長夫人雲雯蓁、僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙副市長邵阳、庫比蒂諾市議員魏虹，中華民國 僑務委員呂玉珍、李文雄、李漢文、魏德珍，僑務諮詢委員葉雲河、僑務顧問陳惠香。

中校聯合會主席單聖玲表示，學術比賽是非常重要的比賽，也是非常榮譽的比賽。在200多位義工的努力下，這屆學術比賽與頒獎典禮首次分開，確保成績依然在比賽當天公布的同時，典禮上頒發給每個獲獎者的獎盃上都有了對應的名字，大大提升學生的參賽與獲獎體驗。

本屆學術比賽共有16個競賽項目，包括朗讀、演講、作文、閱讀、鉛筆書法等多個類別。除了國語競賽還有粵語項目。來自25間學校的465位學生分為49組參賽。

雲雯蓁致詞祝賀得獎同學在465名競爭者中脫穎而出，多年來的努力終於有了成果。她說，比賽有輸有贏，並鼓勵沒有得獎的同學和家長不能氣餒，更不能放棄。只要堅持繼續學習中文，日積月累，不斷提高，早晚會在同學的身上發出亮麗的光彩。

雲雯蓁感謝中校聯合會用心舉辦各種活動，也感謝每個學校的校長、老師、志工一直辛苦為下一代中文教育付出心血。

莊雅淑代表僑委會和僑教中心感謝北加 州中文學校聯合會。她說，學術比賽一直是重要的僑教活動，能夠讓各校孩子交流華語文學習程度，並為辛苦努力學習華語文的他們提供展現成果的平台。

莊雅淑表示，感謝僑校校長老師在海外傳承華語文，感謝家長們支持孩子學習華語文。現場學生參賽已經很棒，獲得了優勝更是值得驕傲，鼓勵他們繼續學習華語文。

頒獎典禮按組別進行，秩序井然。過程中穿插冠軍學生表演，包括獲得國語朗誦C組冠軍的耀中國際學生黃子墨，粵語朗誦A、B組冠軍、來自博愛中文學校的唐瑋靖和唐瑋溢，以及CFL-CLS朗誦A組冠軍慈濟三谷學生費馨。