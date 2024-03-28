檢察長謝安宜 起訴田德隆2毒販

謝安宜宣布起訴兩名販毒嫌犯。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 正在進行的打擊販毒鬥爭取得了重大進展，兩名嫌疑犯被指控一連串嚴重罪名。

舊金山地方檢察長謝安宜 (Brooke Jenkins) 27日宣布，有兩名嫌犯因涉嫌在田德隆區販運毒品 而受到指控。 其中26歲的阿蒂爾加（Mario Sevilla-Artiaga）於 26 日受審，37嵗的奧蒂斯（Angela Otis）則被計畫於28 日受審。

這兩名被告均被指控了三項持有並出售或購買受管制物質的罪名，被控持有芬太尼、海洛因、羥考酮、可卡因鹼、甲基安非他命和阿普唑侖并用於銷售。 然而，阿蒂爾加否認所有指控。地檢處的刑事起訴書還稱，阿蒂爾加沒有資格獲得緩刑，因為他之前已經曾經犯有過兩項重罪。

謝安宜表示：「感謝舊金山警察局和所有其他執法機構，他們不懈努力，關閉露天毒品市場，讓社區更加安全 。 」她強調， 地檢處致力於盡一切努力追究危險的毒品販運者的責任。”

根據法庭記錄，2024 年3月22日，舊金山警方發現阿蒂爾加從事了疑似與毒品相關的活動。進一步調查后，警方在查獲了 他持有的896 克（1.975 磅）的芬太尼以及其他毒品。

阿蒂爾加的下一次出庭日期是4月9日，舊金山高等法院會屆時將對此案進行初審聽證。