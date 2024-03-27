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地檢長謝安宜、警局長史考特 走訪San Bruno大道 傾聽治安民意

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜（左二）和警察局長史考特（左一）正在和商戶溝通。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜（左二）和警察局長史考特（左一）正在和商戶溝通。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）和舊金山警察局長史考特（William Scott）26日來到San Bruno大道的華人商舖走訪，傾聽商戶關於治安的意見，同時分發警惕「祈福黨」詐騙的傳單。

走訪活動由BMO銀行主辦。謝安宜表示，地檢處想要確保和商戶有著明確的聯繫，傾聽商戶的擔心之處。「我要聼你們説什麽在起作用、什麽不起作用。我們不想只是等著人們來找我們提意見，這就是爲什麽今天要來這裡。」

舊金山地檢長謝安宜和警長史考特走訪San Bruno街商戶。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山地檢長謝安宜和警長史考特走訪San Bruno街商戶。（記者楊逸辰／攝影）

史考特表示，San Bruno大道的一些巡邏警官因政策而被調走。現在警局的當務之急，就是重新讓這條街道的巡邏警員數量恢復往常。對於犯罪方面，警局正在努力降低罪案發生的數量，採取了如提案E（使用攝影機、無人機等技術打擊犯罪）這樣的措施來加強打擊犯罪的力度。

史考特強調，和社區之間的聯繫十分重要，巡邏警官不只是要認識社區中的居民們，也要知道民意對於警官如何反應。

史考特向在場的商戶們帶來了一個好消息：近來的警員招聘數量已經發生了增長，警察學院的課堂容納人數也變多了，近年來最多的一批新警員即將從學院畢業。就在5月，舊金山將迎來比平常畢業人數多兩倍的新警員。與此同時，他也瞭解到San Bruno大道需要更多會説粵語的警員。

謝安宜補充，地檢處受害者服務部門安排有兩位會説粵語的員工，San Bruno大道社區的居民如果受到犯罪的傷害，可以向服務部門報告。他們會為受害者們提供幫助。

何鍾靈對地檢長和警察局長表示，東北醫療中心的員工被罪犯多次襲擊。（記者楊逸辰／攝...
何鍾靈對地檢長和警察局長表示，東北醫療中心的員工被罪犯多次襲擊。（記者楊逸辰／攝影）

何鍾靈是San Bruno大道上東北醫療中心的政務及社區聯繫總監。她對地檢長和警察局長表示，東北醫療中心的員工被罪犯多次襲擊。就在前一天，一名員工走在路上被人用槍射擊，所幸不是實彈。

何鍾靈希望，舊金山警局能夠在San Bruno大道上建設一個分局，請舊金山警局採取措施。無論是什麽措施，只要能夠讓員工們覺得更加安全就行。

舊金山 華人

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