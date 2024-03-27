陳小焱參選11選區市議員：若當選 加強道安公園基礎建設

陳小焱（右二）籌款競選金山11區市議員，獲得不少民眾支持。（受訪者供圖）

競選舊金山第11選區市議員的中國廣州第一代移民陳小焱（Chyanne Chen）26日表示，轄區內有三個新住房項目落成，約500戶家庭入住，多數是工作家庭。若能當選，希望增強道路安全和公園基礎設施建設，讓居民安居樂業。

陳小焱25日晚在選區內舉行籌款競選活動，獲得不少民眾支持。包括中華總商會前主席劉運方（Donald Luu）、活躍在華裔 社區的鄭小飛（Eddy Zheng）等。

11選區目前有四個候選人，陳小焱是唯一華裔，其他三位分別是曾幫助現副總統賀錦麗競選參議員的奇斯蒂（Adlah Chisti），Muni司機工會的前負責人馬朗科（Roger Marenco），和曾擔任金山學區公平總監的瓊斯（Ernest Jones）。

陳小焱本科畢業於戴維斯加大經濟管理學，在康奈爾大學學習產業勞動關係，目前在讀伊利諾大學厄巴納香檳分校教育學博士。她曾在國際服務業雇員工會SEIU工作，目前是美國華人聯合會（United Chinese Americans）金山分會主席。

陳小焱2月29日正式參選，近一個月積極走訪社區，感觸良多。她23日參加一家華裔參茸海味店開業，該店是區域內首個有中醫坐診的商戶。她發現，選區內不少亞裔 小商戶經營多年，有越南 裔夫妻開餐廳40年，和社區關係密切，生意絡繹不絕。但也看到不少問題，米慎街常年修路，影響商戶生意。大家普遍反映，街道路燈不亮，有安全隱患。店面陳舊，本來市府有類似翻新撥款，但商戶知之甚少，「希望以後有會說中文的人，幫忙商戶申請撥款幫助。」

陳小焱說，轄區並非金山市中心，希望區域內有美食餐廳和購物中心，能吸引居民一站式購物消費，推動本地商業發展。

陳小焱說，轄區內有三個新住房項目落成，意味著近500戶工作家庭搬入，有長者也有孩子，需要加強公共交通和公園的康樂休閒設施，讓居民能外出活動。「而且人口增多，我們也要加強行人安全。比如安裝更多的路面停止牌（STOP）和交通信號燈。」

陳小焱表示，轄區內有兩萬公民未登記成為選民。目前最大的挑戰就是，動員更多人登記選民，參與投票。這也是社區工作者的優勢之一。「社區給我的捐款和支持都是積沙成塔，我很有信心。」