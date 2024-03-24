金山市長選舉 羅偉布里德交鋒

舊金山市長候選人羅偉（Daniel Lurie）在一次社區活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）

雖然三月初選還正在開票，不過下半年即將到來的舊金山 市長選舉已展開熱烈的競爭，舊金山市長布里德及舊金山市長候選人羅偉（Daniel Lurie）雙方針鋒相對，全來自於一篇「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）23日的報導。該篇報導以羅偉作為反貧困組織「臨界點社區」（Tipping Point Community）負責人經歷來分析羅偉解決市政問題的能力，但也引發了布里德競選發言人阿雷拉諾（Joe Arellano）大動作的回應。

「紀事報」報導指出，羅偉將自己定位為解決舊金山市無數挑戰的「解毒劑」，因為他在將近20年前創立了反貧困慈善機構，並磨練了自己的領導風格，讓一系列非盈利組織負起了應有的責任。那些非盈利組織致力於解決貧窮、無家可歸和毒癮問題，在他們接受「臨界點社區」資助的同時，羅偉向他們提出了接受資助就要拿出成果的要求，最終這些組織都成功為解決問題貢獻了力量。

報導指出，羅偉認為他在這過程中學會了如何消除舊金山「惡名昭彰」的繁文縟節，並透過公私合作夥伴關係為日益嚴重的問題制定了創新的解決方案。

儘管「紀事報」對他在「臨界點社區」工作的回顧給予正面肯定，但也提到，該組織在他的領導下解決無家可歸等問題的進展緩慢，且該反貧困組織還為一個目前正在捲入醜聞的非營利組織，以及另一個競選立場不一致的非營利組織提供資金。

阿雷拉諾對這篇報導發表聲明。他說，羅偉對選民的宣傳本質上是，「投票 給我吧：我曾經領導過一個50人的組織，結果好壞參半」。阿雷拉諾說，舊金山是一座擁有140 億美元預算和3萬4千名員工的全球化城市，真的相信市府中一點經驗都沒有的人能夠解決舊金山最大、最迫切的問題？經營一家糖果店幾年，並不代表你就有資格經營「雀巢」這個品牌。

阿雷拉諾表示，過去幾年舊金山一直在與困難問題鬥爭，但仍需做更多的努力，但因為布里德市長的勇氣、經驗和領導力，這座城市現在正在崛起。他說：「當市長正在舊金山面臨全球疫情 時，羅偉那時可正在馬里布的泳池邊聽著馬克庫班關於領導力的大師課程呢！該怎麼選擇，大家應該很清楚。」

「紀事報」報導採訪了在「臨界點社區」工作了 11 年的巴斯蓋特（Kelly Bathgate），她2022 年創辦了自己的顧問公司。巴斯蓋特在報導中表示，她相信羅偉已做好準備，雖然有些人說羅偉沒有經驗，但作為處理社會問題的領袖，羅偉絕對擁有豐富的、經過驗證的經驗。她認為，尤其是在他的無家可歸者倡議方面，羅偉已經表明他可以突破官僚機構，完成任務。