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聖荷西男在星巴克藏攝像機 涉偷拍91人、連4歲娃都有

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
嫌犯胡來茨（Louie Juarez Jr. ）面臨多項指控。（聖荷西警方照片）
嫌犯胡來茨（Louie Juarez Jr. ）面臨多項指控。（聖荷西警方照片）

根據ABC新聞報導，聖荷西一名男子因在星巴克咖啡店廁所隱藏攝像機偷拍，日前被警方拘捕。

據悉，一名星巴克員工1月31日在位於Coleman街600號附近的這家門店洗手間的洗臉盆下方發現了攝像機，當時攝像機正對著馬桶方向拍攝。

警察調查後發現在，1月30日早上9時到晚間7時之間，有超過91名受害者被拍到，年齡從4歲到85歲都有，畫面極其清晰。

聖荷西警方3月15日在嫌犯家中將其逮捕，並發現20件武器。其中包括一隻突擊步槍、一隻未登記手槍、高容量彈匣，還有其他微型電視攝像機。

35歲的嫌疑人因多項指控被捕，包括擁有兒童色情內容和裝置隱匿監控攝像機。

警方目前還無法確認偷拍視頻是否有擴散或是上傳網路。

心理學教授普蘭特（Thomas Plante)表示，科技讓侵犯隱私變得更容易了。他指出，在嫌犯家中發現的武器表明，嫌犯可能還有其他精神問題。

聖荷西警方形容嫌犯是一位「暴力連續犯罪人（Violent Predator)。」普蘭特說，嫌犯被拘捕是一件好事。

一位孩子在附近小學就讀的居民表示： 「這太噁心，讓人感到被侵犯。這肯定不對。我很高興他們抓住了他。希望法律的鐵鎚狠狠地砸到他。」

星巴克就此事發布聲明表示：「這一事件讓人非常不安。我們感謝聖荷西警方迅速到位的出警和拘捕嫌犯。我們了解為顧客和員工提供安全的環境有多重要。我們將繼續就此案與執法部門全面保持合作。」

警方目前仍在尋找更多的受害者。如果民眾認為自己被拍到或有其他線索，可以電郵[email protected]，或撥打408-277-4102。

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