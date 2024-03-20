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首款亞裔芭比Jilly Bing 梅西百貨上架

記者李怡╱舊金山報導
麥曉彤展示她設計的亞裔芭比Jilly Bing。（受訪者供圖）
麥曉彤展示她設計的亞裔芭比Jilly Bing。（受訪者供圖）

由華裔美國人麥曉彤(Elenor Mak)設計的首款亞裔洋娃娃「吉利冰(Jilly Bing)」，19日起在梅西百貨(Macy's)內的玩具反斗城(Toys "R " US)門市及其官網上架 ， 創下了首款亞裔芭比在全國零售集團銷售的紀錄。

Jilly Bing是由麥曉彤的The Jilly Doll公司創造。此款亞裔芭比旨在幫助出生在美國的亞裔孩童建立亞裔認同。

麥曉彤表示，自己小時候只能買到金髮碧眼的美國娃娃。她喜歡這個娃娃的陪伴，卻不懂為什麼娃娃長得不像自己。她還試過要剪掉娃娃長長的波浪捲髮，讓她看起來更像黑色齊瀏海的自己。直到2022年，她自己的女兒要買一款芭比，發現在舊金山還是很難買到一個真正的亞裔美國娃娃。 

她說：「娃娃是孩子第一個想像中的朋友，是孩子認識世界的開始。」這激發了麥曉彤自己找到亞裔玩具廠商，從娃娃的眼睛形狀、皮膚色調到頭髮顏色在細緻研究後，專為亞裔孩子設計了Jilly Bing。

麥曉彤表示，很高興能與全國最著名的玩具店合作，幫助更多的亞裔孩子透過這款娃娃找到身分認同。

梅西百貨玩具採購員特倫多Adie Trento說：「作為我們公司的社會使命願景的一部分，梅西百貨致力於為顧客提供一系列產品選擇，讓孩子們在娛樂中找到歸屬感和身分認同。Jilly Bing的上架，進一步體現了我們對各族裔孩童服務的使命和願景。」

梅西百貨表示，全國約有1780萬亞裔美國人，開始撫養下一代的比率很高。Jilly Bing的宗旨是反映數百萬亞裔孩子的多面性，使玩具業更具多元化。儘管近來亞裔在流行文化的辯識度已有進步，但市場上的亞裔洋娃娃實則與亞裔兒童並不像，多是充滿刻板形象，看起來只是廠商在白人洋娃娃的皮膚上換色而已。正是麥曉彤意識到數十年來貨架上的洋娃娃沒有進化過，進而設計了Jilly Bing。

Jilly Bing的全國零售價為68元，除了梅西百貨的玩具反斗城門市外，消費者也可登上這兩家公司的官網，macys.com和toysrus.com下單購買。

麥曉彤（右）與女兒、母親和她設計的亞裔洋娃娃Jilly Bing。（受訪者供圖）
麥曉彤（右）與女兒、母親和她設計的亞裔洋娃娃Jilly Bing。（受訪者供圖）

亞裔 梅西百貨 芭比

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