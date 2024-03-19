GTC大會發表新產品Blackwell 黃仁勳：輝達成下一代AI工廠

黃仁勳說，電腦行業的根本性變革正在影響整個社會。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

輝達 (Nvidia)公司執行長黃仁勳 18日在2024「輝達圖形處理器大會(GTC)」(又稱「開發者大會」)做主題演講，他宣布，輝達將成為下一代人工智慧(AI )工廠。雖然最優惠票價也要數百元，但當天聖荷西SAP中心現場座無虛席。

整場演講以著名AI藝術家安納多(Refik Anadol)的實時AI數據雕塑模型現場展示開場，安納多此前最負盛名的作品包括賭城地標性建築「威尼斯人酒店球體館(Sphere)」。令人目眩的動態藝術展示之後，現場燈光熄滅，出現一段AI女聲，自述在航太、氣候、身障輔助、新能源、清潔能源、機器人、醫療、導航、音樂、語言等諸多領域的成就。

緊接著黃仁勳身著經典黑色皮衣在萬眾矚目中，如超級巨星一般登場。他從介紹輝達在科技業和其他行業的眾多合作夥伴開始，稱當天參加盛會的企業代表了價值100兆元之多的產業，並指出，電腦行業的根本性變革正在影響整個社會。

黃仁勳以一張手繪圖表回顧了輝達的成長經歷。他在演講中提到，2006年輝達創立CUDA並行計算平台時，以為會馬上大獲成功，沒想到等了將近20年。他還提到，2012年是AI第一次和CUDA平台發生聯結。2016年，輝達第一次把八個GPU連接起來，製成具有超級算力的DGX模型。

黃仁勳說，自己親手把第一個DGX模型遞送到了位於舊金山的一家新創公司。而這家公司就是如今的人工智慧領導者OpenAI。

在之後的演講中，黃仁勳介紹了輝達的新產品—Blackwell。由於使用了第五代的NVLink技術，新產品的單個GPU運算能力是之前H100的30倍之多，並可以升級到576隻GPU (H100最多只能升級到256隻)。

黃仁勳介紹了輝達3D合作和數位對映平台Omniverse的最新升級和在新領域內的應用，「任何製造都將會有數位對映。Omniverse和生成式AI，是數位化價值50兆元重工業市場的基礎科技。」

黃仁勳表示，半導體製造業一直希望應用計算光刻來實現加速。而現在台積電和新思科技(Synopsys)已經準備好在生產線上實現光刻的40倍加速。業界廣泛認為，AI的應用將徹底變革半導體製造業。

演講最後，黃仁勳介紹了輝達的AI自動駕駛芯片Thor，以及它在電動車領域的廣泛應用。