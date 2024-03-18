北美台灣工程師協會 22日女力網路論壇

北美台灣工程師協會（NATEA）將於3月22日舉辦第四屆女力「網路論壇」。（主辦單位提供）

北美台灣工程師協會（NATEA）訂於22日下午5至8時舉辦第四屆女力「網路論壇」，主題為「Invest in Women 投資 自己，投資女性」。活動已開放報名（網址：https://events.humanitix.com/2024-natea-women-summit?c=press）。

北美台灣工程師協會（NATEA）將於3月22日舉辦第四屆女力「網路論壇」。（主辦單位提供）

本次活動為響應2024聯合國UNICEF慶祝國際婦女節的主題「Invest in Women 投資自己，投資女性」。主題講座為「Becoming W.I.S.E. (Women in Science and Engineering)：Empowering Women in STEM」，邀請芝加哥大 學分子工程學教授Shirley Meng，分享身為亞裔 女性科學家，追求頂尖與成功的路上所遇到挑戰。

另有三場子講座，分別為「Invest in US 投資女性：擁抱彼此的力量」、「Invest in ME 投資自我：我的人生我定義」及「Invest in CHANGE 投資改變：挑戰不同尋常的勇氣」。邀請橫跨學術與產業的傑出女性共同分享她們如何耕耘成功的事業與家庭，如何為其他女性獲得更多機會而鋪路，

北美工程師協會(NATEA)會長Hsiang-He Lee 表示，近年來NATEA提倡女性領導力，讓領導更不受性別限制，並致力發揮女性領導力，創新合作及進步。