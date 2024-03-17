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金山唯一華裔市議員 陳詩敏拚連任有信心

記者劉先進 ／舊金山報導
金山唯一現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）競選連任活動16日起跑。（記者劉先進 ／攝影）
金山唯一現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）競選連任活動16日起跑。（記者劉先進 ／攝影）

金山唯一現任華裔市議員陳詩敏(Connie Chan)競選連任活動16日起跑，數百人到場支持。陳詩敏所在的第一選區今年選舉可能最激烈，決定她能否連任的關鍵之一，是海崖（Sea Cliff）富人區。有報導認為，該區選民可能更支持競爭對手、中間派候選人邁珍(Marjan Philhour)，四年前險勝的陳詩敏對本報表示，不懼怕億萬富翁支持的對手，雖是下狗劣勢一方（underdog），但依然有競爭力，「很有信心能贏得選舉。」

陳詩敏的競選活動得到州眾議員丁右立、市議長佩斯金（Aaron Peskin）、前華裔市議長余鼎昂、參選州眾議員的李志威、華埠社區住客聯盟等多個社區組織的支持。

丁右立說，儘管舊金山華裔占全市人口30%，但市議會中唯一只有陳詩敏是華裔議員，華裔在金山生活近160年，打入市政廳卻花費這麼長的時間，因為之前法律不允許華人搬進日落區這邊，華人到此地居住也頗費周折，「社區想當然地認為會有一個又一個的華裔民選官員，這是陳詩敏作為一名華裔當選如此重要的原因。在仇亞犯罪激增、華裔社區需要幫助之時，她領導市政廳，進行公平預算。」

佩斯金表示，今天在舊金山發生的事，如同美國南部的不公正選區畫分，目的是要除掉合格、有尊嚴、正直的議員，「我們已經習慣和來自外部的競選資金戰鬥，但從未見過像今天這樣，有如此多億萬富翁財閥的金錢。」

佩斯金強調陳詩敏的從政經驗，她曾為兩位不同的市議員擔任立法助理長達20多年，曾在娛樂和公園局的前線任職，在地檢長辦公室工作，對舊金山工作方式瞭若指掌，「為什麼要放棄這種經驗投資呢？你們必須選陳詩敏。」

陳詩敏發言時一度哽咽，她深情回憶2021年、在她上任後幾個月就辭世的母親。「她不確定我是否應該參加競選市議員，她總是教育我，無論做什麼，都能為社區服務。當你為社區服務時，工作沒有大小之分。」她提及，透過僱傭退休警員成為社區大使，巡邏街道，增強公共安全。組建危機外展團隊，購買可負擔住房，解決遊民和住房危機，。

舊金山紀事報日前報導，金山最富裕最保守的地區「海崖」地區社區居民，正聯合力量支持中間派候選人邁珍，希望將進步派的陳詩敏趕下台。2020年，陳詩敏僅以125票險勝邁珍。

陳詩敏對本報說，當億萬富翁看到一個移民華裔女子成為市議員，且有如此多人支持，對他們來說有「真實的威脅感」。她說，自己是劣勢下狗一方，但這場選舉充滿競爭，她很有自信贏下，「我們比2020年選舉情況更好。現在我們可以敲門，找選民交談，支持者基礎在發展壯大。」

陳詩敏說，目前最大挑戰是市長布里德，無法一起合作、改善社區，「她不重視華人社區，覺得不應該有華裔市議員，專門和人鬥爭。」今年市長選舉也將非常激烈，陳詩敏說，如果佩斯金決定參選，會是強大的候選人，她期待看到一個能共事的市長，會打電話給所有市長候選人，願意暢談合作，讓金山和列治文區更加美好，「目前，布里德不在其中。」

金山唯一現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）競選連任活動16日起跑。（...
金山唯一現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）競選連任活動16日起跑。（記者劉先進 ／攝影）
陳詩敏競選連任，獲得市議長佩斯金、州議員丁右立等的支持。（記者劉先進 ／攝影）
陳詩敏競選連任，獲得市議長佩斯金、州議員丁右立等的支持。（記者劉先進 ／攝影）

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