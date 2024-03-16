洛斯蓋圖殺妻棄屍案開庭 嫌犯聘請律師辯護

余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

今年年初時發生在洛斯蓋圖的華裔女子余鶯鶯（Yingying「Dawn」 Yu 音譯）疑遭丈夫伊格（John Maxey Yeager）家暴 致死棄屍案於15日舉行了提審後的首次聽證會。伊格面臨一級謀殺罪和非法監禁罪指控，他解僱了原本指派給他的公設辯護人，改由私人律師代理。

伊格在開庭前與他的律師進行了交談，開庭後他沒有說一句話。辯方律師則以需要更多時間審視檢方提交的證據並為辯護做準備為由，申請延期答辯，法官定於6月7日再次開庭聽證。

當天，余鶯鶯的家人在聖他克拉拉縣地檢署一名受害者倡導者的陪同下出現在旁聽席。伊格被押解上庭時掃了一眼旁聽席，他似乎認出了余鶯鶯的家人。落座被告席後，他沒有表現出任何眼神上的閃躲，而是一直看著余鶯鶯家人所在的方向，大約持續了半分多鐘才轉過頭去。

庭後，記者嘗試與余鶯鶯的家人交談，但被拒絕。

負責本案的聖他克拉拉縣檢察官肯尼（O'Bryan Kenney）在接受電話採訪時表示，他們仍在等待案件的完整調查結果，包括屍檢報告，預期在下次聽證會決定案件能否進入下一階段，也就是初步聆訊（Preliminary hearing）。他還透露，余鶯鶯的家人是從中國來美，今天出現在旁聽席是為了支持所愛的人。地檢署會為他們提供司法支持與幫助，以及國語服務。

今年1月8日，洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方接到余鶯鶯的雇主報案，稱她元旦起便杳無音訊。調查人員透過各種管道搜集蛛絲馬跡，希望找到人並確認她的安危，但伊格提供的訊息與警方掌握的內容有所出入。

調查還發現，2023年12月31日晚伊格對余鶯鶯有家暴行為。鄰居的監控器在9時35分拍下余鶯鶯從家中逃跑並大喊「救命，救命」，伊格在後追趕。

警方在月1月10日聯合聖他克拉拉縣地檢署等跨領域專家，連夜展開偵查，並確保當事人家中孩童的安全。11日，伊格因涉嫌家暴被捕，且有其他證據顯示他可能危及余鶯鶯的性命；13日，伊格接受偵訊時承認，上月31日用繩索勒死妻子，棄屍聖塔克魯茲 山。

調查人員根據線索在當地人協助下在聖塔克魯茲山偏遠的峰路（Summit Road）聚落追查到伊格先前的行蹤。隨後在附近找到疑似余鶯鶯的遺骸，目前仍待聖他克拉拉縣驗屍官檢驗確認。

聖他克拉拉縣地檢處指控伊格犯有一級謀殺罪和非法監禁罪。

法庭紀錄顯示，余鶯鶯在2020年5月15日與伊格結婚。但不到三個月，兩人就已分居。余鶯鶯以「無法調和的分歧」為由提出與伊格離婚。余鶯鶯希望可以通過協商來分割財產。但截至2021年3月10日，這一問題依然懸而未決。直到案發，兩人仍處於合法婚姻狀態。